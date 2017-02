Lijáky povolily českým baseballistům na Tchaj-wanu odehrát jen tři zápasy

před 36 minutami

Česká baseballová reprezentace na Tchaj-wanu odehrála pouze tři z pěti odehraných duelů, do zbývající je nepustil vytrvalý déšť.

Praha - Pouze tři z pěti plánovaných zápasů odehrála česká baseballová reprezentace v minulém týdnu na Tchaj-wanu. Tam se vydala na pozvání domácí asociace. V plánu bylo odehrát dva přátelské zápasy a tři turnajové. Jenže kvůli vytrvalým dešťům bylo vše trochu jinak.

Češi v úterý stihli odehrát úvodní přátelské utkání s místním univerzitním týmem, který zdolali přesvědčivě 8-1 v zápase hraném na sedm směn. Jenže pak začalo úřadovat počasí, které pořadatelům udělalo hodně vrásek. Český tým nejenže nemohl kvůli promáčenému hřišti odehrát středeční přípravný zápas, ale nakonec ani první dvě utkání plánovaného turnaje.

Po dnech, které trenérský tým Mikea Griffina strávil převážně tréninkem, se hráči konečně dočkali až v neděli. V ní sehráli duel s čínským ligovým mistrem Tianjin Lions.

Na kopci za český tým nastoupil Jan Tomek, jenž strávil zimu v nižší australské soutěži a ten si vedl velmi dobře. Za pět odházených směn soupeři povolil jediný doběh a i ten pouze s přispěním chyby v obraně. Češi si na svou příležitost počkali do šesté směny, kdy dokázali stáhnout pět bodů a prakticky rozhodli o svém vítězství. Hráči Lions se dostali do menšího tlaku až v deváté směně, ale Češi se dokázali ubránit a soupeři již nedovolili skórovat. Velkou zásluhu měl na tom také Matěj Hejma, jenž předvedl fantastický zákrok ve vnějším poli v situaci, kdy měli Lions dva běžce na metách.

"Po třech dnech vytrvalého deště jsme byli šťastní, že konečně můžeme hrát zápas," řekl po zápase Matěj Hejma. "Nutno dodat, že organizátoři dokázali dát hřiště do kupy prakticky přes noc. Jinak v zápase naši nadhazovači nepustili soupeře k žádnému většímu tlaku a my jsme se na druhé straně v útoku poměrně konstantě prosazovali."

Organizátoři pak pro český tým připravili ještě jeden přátelský duel na pondělní dopoledne, kdy jim soupeřem byla Univerzita z Kangnungu v Jižní Koreji. V tomto utkání se Češi nedokázali prosadit a prohráli 0-2. Následně již hráče čekal odchod na letiště a dlouhý let do České republiky, kde se většina z nich zapojí do přípravy extraligových klubů. Domácí nejvyšší soutěž totiž začíná již 31. března.

Zápasy ČR na Tchaj-wanu:

ČR - Univerzita Tchajpej 8-1

Tianjin Lions - ČR 1-7

ČR - Univerzita Kangnung 0-2

