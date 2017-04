Kotlářka na úvod extraligy zaváhala, Draci nedali nováčkovi šanci

před 16 minutami

O uplynulém víkendu byl zahájen další ročník tuzemské nejvyšší soutěže v baseballu. Dvěma vítězstvími do něj vstoupili brněnští Draci, naopak Kotlářka v derby s Tempem utrpěla jednu porážku.

Praha - Po dlouhém čekání se čeští baseballoví fanoušci o uplynulém víkendu dočkali zahájení domácí nejvyšší soutěže. Skvělé počasí do ochozů přilákalo ohromné množství fanoušků a ti se rozhodně měli na co dívat. K vidění byly fantastické výkony nadhazovačů, pálkařů i nastavené směny. Úvodní víkend rozhodně udělal baseballu skvělou reklamu.

Draci - Blansko 8-0, Blansko - Draci 1-12

Souboj dvacetinásobného mistra republiky s navrátilcem do extraligy byl nakonec vcelku jednoznačnou záležitostí Draků. Ti se v prvním duelu před výbornou diváckou kulisou mohli spolehnout na velmi dobře házejícího Michala Sobotku, který za čest směn Olympii povolil pouze dva dobré odpaly. Pálkaři Brna si dokázali poradit s nadhazovači nováčka a doběhli pro osm bodů.

Ve druhém duelu byli Draci dominantní hned od začátku a již ve druhé směně vedli 6-0. I proto se nakonec souboj skončil již po sedmé směně pro vysoký rozdíl ve skóre.

"První zápas byl podle očekávaní slabší po pálkařské stránce," hodnotil dvojzápas vnější polař Draků Adam Hajtmar. "Ještě to nemáme tolik nakoukáno, nicméně jsme předvedli dobrou obranu. Druhý zápas byl od začátku v naši režii, pálkařsky už to bylo lepší a Blansko navíc hodně chybovalo v poli. Takže bylo toto utkání víceméně bezproblémové od začátku do konce."

Eagles - Nuclears Třebíč 4-0, Nuclears Třebíč - Eagles 10-19

I táto série přilákala do ochozů množství fanoušků. A ani ti se rozhodně nenudili. Zatím co v prvním zápase byli svědky fantastických výkonů nadhazovačů, tak ve druhém se naopak více činili pálkaři.

V pátek večer v Praze to byl hlavně den Tomáše Duffka. Ten na kopci Eagles vydržel celých devět směn a soupeři nepovolil jediný doběh. Také nadhazovač Třebíče dlouho držel šance Nuclears na výhru. Teprve šestnáctiletý Lukáš Hlouch vydržel na kopci necelých sedm směn a domácím povolil pouze jeden doběh. Až po jeho vystřídání přidali Eagles další doběhy a připsali si první výhru.

V Jablonci dnes přišla na baseball také biatlonistka Eva Puskarčíková

Druhý duel se odehrál na Vysočině a pro domácí to byl vůbec první extraligový zápas v jejich historii. A fanoušci na tribunách stadionu Na hvězdě viděli parádní ofenzivní podívanou. Také skóre se přelévalo ze strany na stranu. Dlouho měli navrch hosté, ale domácí fantastickou sedmibodovou pátou směnou otočili skóre na 10-8 z jejich pohledu. To však ještě netušili, že nakonec se budou muset spokojit z porážkou. Hostující pálka totiž měla svůj den a dokázala přidat dalších jedenáct bodů. Obrovskou zásluhu na tom měl hlavně Matěj Hejma, který odpálil tři homeruny a stáhl sedm bodů.

"Jsem spokojen s diváckou kulisou, která překročila mé očekávání," začal své hodnocení víkendu trenér Eagles Vladimír Chlup. "Třebíč mě v pátečním zápase mile překvapila s nasazením Lukáše Hloucha, který nás až do sedmé směny držel na stavu 1-0. Na naši straně byl excelentní Tomáš Duffek. V sobotu to byla strašná přestřelka. Za nás začal Tyson Walker a byla na něm vidět určitá nervozita z prvního vystoupení v Česku. My jsme si vybudovali pětibodový náskok především díky vynikající ofenzivě, kterou vedl Matěj Hejma se třemi homeruny a jedním trojmetovým odpalem. V páté směně jsme i s přispěním nepozorností v obraně dostali sedm bodů a prohrávali. My jsme však neskládali zbraně a postupně přidávali bod po bodu."

Arrows - Skokani 6-5, Skokani - Arrows 4-2

Zápasy Arrows se Skokany jsou pokaždé velmi zajímavou podívanou a nejinak tomu bylo i tento víkend. Nakonec se oba týmy podělili o výhru, když pokaždé zvítězil domácí celek.

Páteční souboj přilákal na stadion v Ostravě-Porubě tisícovku natěšených diváků, kteří zápasu vytvořili fantastickou kulisu. Domácí začali na kopci s loňským nadhazovačském suverénem Borisem Bokajem a ten opět předváděl svůj vysoký standard. V zápase odházel pět směn a Skokanům povolil jediný doběh. V šesté směně dostal příležitost navrátilec Jan Řeháček, který se však trápil s kontrolou svých nadhozů a nakonec se proti němu hosté čtyřikrát prosadili a snížili z 1-6 na rozdíl jednoho bodu. To však bylo z jejich strany vše a Arrows si nakonec připsali první výhru v sezoně.

Tu druhou mohli přidat o den později v Olomouci, ale domácí byli proti. Nejdůležitější postavou v jejich dresu byl Dylan Brammer, který odházel celý duel a pálkaři Ostravy doběhli pouze pro dva body. Dylan navíc hodil více než sto padesát nadhozů a šestnáct pálkařů Arrows vyřadil strikeoutem. Skokani tak před svými fanoušky zvítězili. Navíc od příštího týdne budou moct počítat s Jakubem Vojákem, který se vrací z Austrálie, kde získal titul s týmem West Torrens Eagles.

Tempo - Kotlářka 3-4 a 2-0

Vicemistr z Kotlářky vstoupil do letošní sezony oslaben a mnoho fanoušků je zvědavých, jestli dokáží obhájit druhé místo z minulého roku. První zkouškou pro ně bylo městské derby s Tempem Praha.

V prvním zápase byli hráči Kotlářky velmi efektivní, když z šesti hitů stáhli čtyři body. Ty jim nakonec stačily na těsnou výhru. Tempo sice za 3-0 a 4-1 dokázalo utkání zdramatizovat. Jenže nový trenér Kotlářky Michal Müller pak poslal na kopec Josefa Cihláře a ten již do konce duelu domácím nepovolil jediný dobrý odpal.

Ve druhém zápase se karta obrátila. Domácí nadhazovači Martin Lukačka a David Nevěřil dokázali vyzrát na pálkaře Kotlářky a ti proti nim nestáhli ani jeden bod. Navíc dvě chyby v obraně v šesté směně je nakonec stály zápas. Domácí v této směně doběhli pro dva doběhy a určili tak konečný stav utkání.

"Oba dny dobře zaházeli nadhazovači obou týmů," hodnotil zápasy autor homerunu z prvního utkání Jakub Sládek z Kotlářky. "V sobotu se nám podařilo prosadit, v neděli už bohužel ne."

Technika - Hroši 7-8, Hroši - Technika 5-4

Dvojzápas Techniky s Hrochy přinesl nejtěsnější zápasy víkendu. Oba duely se nakonec nastavovaly a z obou nakonec odešli šťastnější hráči Hrochů.

Technika letos nechtěla zopakovat špatný start do sezóny z minulého roku a chtěla vyhrávat hned od začátku. To se nakonec první víkend nepovedlo a trojnásobný mistr si musí minimálně týden počkat. Techniku musí hlavně mrzet první zápas, ve kterém vedli po pěti směnách 4-0, ale nakonec to byli oni, kdo v deváté směně dotahovali ztrátu 4-7. To se nakonec povedlo a díky třem bodům se fanoušci na Kraví hoře dočkali nastavení. V něm nejdříve hosté stáhli jeden bod a dostali se do vedení. Domácí sice měli k dispozici ještě dohrávku, ale nevytěžili z ní ani jeden bod.

O den později se tak oba celky utkali na stadionu Hrochů a opět byl k vidění výborný baseball. I tentokrát to byl domácí celek, který v deváté směně dotahoval ztrátu, aby nakonec duel poslal do nastavení. To však mělo jiný průběh než v sobotu. Technika sice nejdříve doběhla pro jeden bod. V dohrávce však Hroši nejdříve vyrovnali po metě zdarma a po sebeobětovacím odpalu Michala Ondráčka doběhl pro vítězný bod Daniel Ondroušek. Hroši tak v úvodu sezony získali dvě důležité výhry s těžkým soupeřem.

Baseballová extraliga pokračuje dalšími zápasy i následující víkend. Jednoznačným tahákem bude souboj finalistů z posledních čtyř sezon, brněnských Draků a pražské Kotlářky.

