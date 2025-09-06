Požár zničil část legendárního amerického baseballového stadionu

Z pátečního rána se ve Spokane staly dramatické chvíle, když Avista Stadium, domov baseballového klubu Spokane Indians, hrajícího nižší profesionální ligu High-A Northwest League, zasáhl rozsáhlý požár. Plameny zachvátily hlavní budovu s občerstvením a způsobily značné škody. Vše se naštěstí obešlo bez zranění.
"Kolem 2:55 ráno přijaly naše jednotky hlášení o kouři a plamenech. Po příjezdu už hořela střecha budovy s občerstvením. Nasadili jsme vnitřní útok, ale kvůli částečnému zřícení kovové střechy jsme museli přejít do obranné fáze," uvedli hasiči ze Spokane Valley. Díky rychlému zásahu se oheň nerozšířil na další části stadionu ani okolní objekty.
Fotografie, které hasiči zveřejnili, ukazují mohutné plameny a hustý dým stoupající nad tribunami. Požár zničil velkou část provozního zázemí. "Budova utrpěla těžké škody, vyšetřovatelé nyní zjišťují příčinu požáru," doplnili zástupci hasičského sboru.
Klub Spokane Indians, který v Avista Stadium působí od jeho otevření v roce 1958, ujistil fanoušky, že nikdo nebyl zraněn. "Hlavní stánek s občerstvením shořel v ranních hodinách. Oheň se naštěstí nerozšířil dál. Děkujeme hasičům ze Spokane Valley i města Spokane za jejich rychlý zásah," uvedl klub ve svém prohlášení.
Avista Stadium s kapacitou 6 803 míst patří mezi tradiční stadiony severoamerického baseballu. Vedle duelů Spokane Indians hostil i zápasy zaniklého celku Spokane RiverHawks a univerzitního týmu Gonzaga Bulldogs.