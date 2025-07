Vzhůru mezi elitu. Chlup bude hrát jako první Čech ve slavné baseballové lize

Marek Chlup se jako první český hráč dostal do hlavního týmu slavného klubu Yomiuri Giants. NPB tak přivítá historicky prvního Čecha.

Marek Chlup se znovu zapisuje do historie českého baseballu.

Bývalý reprezentant a výrazná postava loňského World Baseball Classic si vybojoval místo v hlavním týmu Yomiuri Giants, jednoho z nejslavnějších klubů japonské ligy. V elitní soutěži NPB tak vůbec poprvé nastoupí hráč z Česka.

Český baseball tím dosáhl mety, která byla ještě nedávno považována za nedosažitelnou. Chlup se posouvá dál než jeho předchůdce Martin Červenka, jenž se před lety dostal na úroveň Triple-A v USA, ale do MLB už nenakoukl.

Chlup odletěl do Japonska letos na jaře s vývojovým kontraktem. Na farmě se rychle chytil, pravidelně se dostával do základní sestavy a zaujal čtyřmi homeruny. Výsledkem je plnohodnotná smlouva a pozvánka do hlavního týmu.

"Jsem za tuhle příležitost nesmírně vděčný a moc se těším na nejvyšší japonskou soutěž," řekl Chlup. "Organizace Giants se o nás stará výborně. Těším se na zápasy v Tokio Dome, kde jsem hrál už na WBC a mám na to skvělé vzpomínky."

Právě slavný stadion v Tokiu byl místem, kde loni reprezentace překvapila baseballový svět. Chlup tam zářil proti favoritům a teď se na stejné místo vrací jako domácí hráč.

Pro český baseball je to krok vpřed - ukázka, že cesta do elitních soutěží už není jen snem. Pro Chlupa naopak začíná nová etapa, kde bude muset ukázat, že patří mezi nejlepší.