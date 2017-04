Pražské týmy pohořely, suverénní Draci Brno porazili Eagles hned třikrát

před 1 hodinou

Brněnští Drací porazili v týdnu pražské Eagles hned třikrát a v letošní sezoně baseballové extraligy stále nepoznali porážku.

Praha - Baseballová extraliga se nezastavila ani o velikonočním víkendu. Kromě vítězství moravských celků nad pražskými mužstvy jsme se dočkali také prvních výher nováčků soutěže. Fanoušci v Praze a v Brně byli také svědky čtyřbodových homerunů v podání zahraničních hráčů.

Eagles Praha - Draci Brno 7-21, Draci Brno - Eagles Praha 8-5 a 4-3

Kvůli bojům v evropských pohárech nastoupili proti sobě Draci a Eagles hned třikrát, když ve středu předehrávali jeden zápas. Aktuální mistr z nich dokázal vyjít pokaždé vítězně a v úvodu sezony zatím nepoznal hořkost porážky.

Utkání v Praze bylo poznamenané špatným počasím a horší kvalitou hřiště. To mělo za důsledek velké množství chyb v obraně a celkově byl k vidění trochu atypický baseballový zápas. Fanoušci však měli možnost vidět čtyřbodový homerun hostujícího Terrella Joyce, který byl jedním ze strůjců vysoké výhry Draků.

Pateční a hlavně sobotní utkání již přineslo vyrovnanější souboj. V pátek o výhře Draci rozhodli pětibodovou šestou směnou, kdy z kopce vyhnali do té doby dobře házejícího Duffka. V sobotu přišel rozhodující moment až v osmé směně, kdy Dubový stáhl pro bod mladého Martina Červinku.

"Třetí zápas se mi velice líbil," řekl manažer Eagles Vladimír Chlup. "Nadhazovač Tyson Walker předvedl výborný výkon, ale bohužel nás trochu zradilo střídání. Ale zápas od zápasu se zlepšujeme a věřím, že po této černé sérii přijde série výher."

"Páteční zápas byl atraktivnější pro diváky, protože padlo více bodů," hodnotil sérii manažer Draků Arnošt Nesňal. "V sobotním zápase to bylo o malých nepřesnostech a chybách. My jsme se připravili o celou řadu bodů naši přílišnou agresivitou, kterou se snažíme zakomponovat do naši hry. Příště, když si dáme větší pozor, by to mělo být jednodušší. Každopádně všichni nadhazovači odvedli skvělou práci."

Olympia Blansko - Nuclears Třebíč 0-4, Nuclears Třebíč - Olympia Blansko 1-6

V dvojzápasu Blanska s Třebíči byl k vidění souboj nováčků a také dvou celků, které v úvodních dvou týdnech nevyhrály ani jeden zápas. Nakonec se oba kluby o výhru podělily, když se pokaždé těšil hostující tým.

V prvním zápase předvedl výborný výkon na kopci hostující Devon Barker, který v osmi směnách nepovolil soupeři doběhnout pro žádný bod a navíc si připsal čtrnáct strikeoutů. V Třebíči se podobný kousek povedl nadhazovačům Blanska. Kenneth Chiu a Štěpán Havlíček udrželi pálkaře domácích a ti doběhli pouze pro jeden bod. Domácí ztratili zápas hlavně chybami v obraně. Oba celky tak ukončili čekání na výhru, stále však čekají na vítězství na domácím stadionu.

"Doufám, že první vítězství přinese zklidnění v našem týmu," řekl po dvojzápase Ivo Kučera z Olympie Blansko. "Doufám, že budeme lépe zvládat koncovky dalších zápasů. Vyzdvihl bych práci všech nadhazovačů a defenzivy v utkání v Třebíči."

"Na metách jsme nechali minimálně třináct bodů, a to nám zhatilo lepší výsledek. Bezzubost na pálce hodnotím jako horší, než chyby v poli," hodnotil druhý duel trenér Třebíče Jan Gregor.

Arrows Ostrava - Kotlářka Praha 7-4 a 23-13

Kotlářka ve druhém týdnu neuspěla v Brně a tak si chtěla napravit chuť proti Ostravě. Jenže Arrows letos poskládali velmi silný tým a tak si s vicemistrem poradil v obou zápasech.

Jak v pátek, tak i v sobotu se jako první dostala do vedení Kotlářka. V prvním utkání Arrows dokázali šesti body v druhé polovině zápasu postupně otočit skóre ve svůj prospěch. Naopak druhý souboj byl pořádná divočina. Domácí vedli po první směně 4-1, aby ve druhé Pražané šli pěti body opět do vedení. Rozhodující obrat však domácí předvedli v páté směně, kdy sedmi doběhy zlomili odpor svého soupeře. Zápas byl nakonec ukončen po sedmé směně pro vysoký rozdíl ve skóre. Tomáš Juněc z Ostravy navíc fanouškům předvedl dva odpaly za plot a sám stáhl šest bodů ostravského celku.

"Dneska to mohlo být lahodné pro oko diváka," usmíval se po druhém zápas domácí hrající trenér Boris Bokaj. "Podalo hodně bodů, na obou stranách padlo šest homerunů, což je nezvyklý počet. Na druhou stranu to z pohledu trenéra nebylo moc příjemné."

"Arrows ukázali, že jsou silní na pálce," řekl po sobotním duelu trenér Kotlářky Michal Müller. "Nás dnes poprvé nepodržel nadhoz. Utkání bylo hodně divoké. Z naší strany to na pálce stále není to pravé a musíme se zlepšit v dalším zápase."

Hroši Brno - Skokani Olomouc 4-8 a 1-2

Skokanům se v Brně povedlo "vyloupit" stadion Hrochů a domů si odvezli dvě výhry. Díky nim se posunuli do první poloviny tabulky a navíc Hrochům uštědřili první prohry v této sezoně.

V prvním utkání byl k vidění souboj zahraničních nadhazovačů. Ten dopadl lépe pro olomouckého Maxwella MacNabba, který za osm směn povolil pouze tři doběhy. Navíc sám na pálce dokázal stáhnout dva body svého týmu. Nejlepším pálkařem zápasu však byl Jiří Kovařík, který se dokázal dostat na metu pokaždé ze čtyř pokusů.

Ve druhém utkání se Skokani dostali do vedení 2-0 hned v první směně. V její dohrávce pak Hroši snížili na rozdíl jednoho bodu. Od té doby nadhazovači obou týmů mařili šance pálkařů a až do konce duelu již nikdo nedokázal přidat ani jeden bod. Skokani si tak možná trochu překvapivě z Brna odvezli dvě velmi cenné výhry.

Technika Brno - Tempo Praha 16-1 a 12-6

Technika se dokázala ve druhém týdnu vynulovat Třebíč a výborný výkon chtěla zopakovat i proti Tempu. To se ji nakonec povedlo a díky dvěma výhrám jen podtrhla černý víkend pro pražské týmy.

V prvním zápase se sice hosté dostali do vedení zásluhou homerunu Šimona Peřiny. To však bylo z jejich strany vše. Pak přišel pálkařský koncert v podání hráčů Techniky. Andrew Medeiros navíc napodobil Joyce z Draků a také odpálil čtyřbodový homerun. Zápas tak byl ukončen již po šesté směně kvůli vysokému rozdílu ve skóre.

Druhé utkání se již odehrálo na plný počet směn, ale domácí jej dokázali kontrolovat od začátku do konce. Hráči Tempa jim k tomu dopomohli také pěti chybami v poli. Pražský tým tak prohrál i tento zápas a propadl se na spodní příčky extraligové tabulky. Naopak Technika vítězí počtvrté v řadě a tabulkou vstoupá vzhůru.

Tabulka

1. Draci Brno 7-0 2. Arrows Ostrava 5-1 3. Technika Brno 4-2 Skokani Olomouc 4-2 Hroši Brno 4-2 6. Eagles Praha 3-4 7. Olympia Blansko 1-5 Třebíč Nuclears 1-5 Kotlářka Praha 1-5 Tempo Praha 1-5

autor: Ján Jabrocký | před 1 hodinou

Související články