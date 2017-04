Draci smetli Kotlářku v klání loňských finalistů, Ostrava viděla souboj legend

před 1 hodinou

Druhý hrací víkend české baseballové extraligy přinesl bitvu, v níž proti sobě nastoupili loňští finalisté - Draci Brno a Kotlářka Praha.

Praha - Česká baseballová extraliga má za sebou druhý hrací víkend. Ten přinesl velmi sledovanou bitvu loňských finalistů, která nakonec vyzněla v prospěch aktuálního mistra. V Ostravě na stadion lákal souboj legend a nováčci stále čekají na první výhru.

Draci Brno - Kotlářka Praha 6-3, Kotlářka Praha - Draci Brno 0-7

Dvojzápas aktuálního mistra z vicemistrem byl pravděpodobně nejsledovanějším soubojem uplynulého víkendu. Kdo však očekával dvě velmi těsné bitvy, tak musel být zklamán.

Do prvního utkání však vstoupili lépe hosté z Prahy a po dvou směnách vedli nad domácími 2-1. Jenže víc jim nadhazovač Petr Minařík nedovolil a naopak byli to Draci, kdo přidával body a nakonec se radoval z výhry. O tu se velkou měrou přičinily také nové zahraniční posily Terrell Joyce a Wesley Roemer. Joyce stáhl jeden bod domácích a Roemer odházel velmi kvalitní čtyři směny.

Druhý zápas již moc vyrovnaný souboj nenabídl. Kotlářka doplatila na slabý start svého nadhazovače Lukáše Ercoliho, kterého Draci pokořili třemi doběhy v první směně a hostující trenér jej ještě v její průběhu vystřídal. Střídající Jiří Vavruša a později Štěpán Dupal již předvedli lepší výkon, ale Draci i tak přidali další čtyři body. Brněnští nadhazovači v čele se startérem Michalem Sobotkou měli naopak velmi dobrý den a hráčům Kotlářky povolili pouze tři hity.

"Naši hráči dnes vůbec nevycenili zuby," hodnotil průběh druhého zápasu manažer Kotlářky Michal Müller. "Navíc jsme Drakům prakticky darovali čtyři body zadarmo. Draci zaslouženě vyhráli."

Domácí manažer Arnošt Nesňal tak mohl být po tomto víkendu spokojenější. "Co se týká kvality utkání, tak lépe hodnotím první zápas, kdy to byla větší bitva," řekl po druhém vzájemném duelu. "Nejdůležitějším momentem druhého utkání byl špatný start hostujícího nadhazovače. To poznamenalo celý zápas. My jsme se rychle ujali vedení a bylo po utkání."

Arrows Ostrava - Tempo Praha 7-1 a 10-5

V Ostravě lákali fanoušky na souboj dvou legend klubů i českého baseballu. Na domácí straně třiačtyřicetiletého Aleše Navrátila a v dresu Tempa o rok staršího Marka Rejmana. Vzájemný souboj nakonec vyzněl lépe pro domácího veterána.

V prvním zápase však šli do vedení jako první hosté. Jenže skóre 0-1 vydrželo jen do následující dohrávky, kdy domácí třemi doběhy otočili skóre. Následně domácí nadhazovač Ondřej Satoria a později střídající Marko Vykoukal svému soupeři prakticky nic nedovolili a Arrows si dokráčeli pro pohodlnou výhru.

Druhý duel měl úplně jiný průběh. Tentokrát si Ostrava vybudovala solidní náskok již na začátku zápasu a po třech směnách vedla 7-0. Domácí od začátku poslali na kopec zahraniční akvizici Josepha Goodmana a za pět směn soupeři povolil jediný doběh. Až v šesté směně hosté výrazněji zahrozili, když se na kopci opět trápil Jan Řeháček. Jenže Tomáš Ondra, který jej po jednom autu vystřídal, již nepřipustil žádné drama a utkání dovedl do vítězného konce.

Olympia Blansko - Hroši Brno 1-2, Hroši Brno - Olympia Blansko 4-3

Zápasy dvou týmu, které se utkaly i v loňské baráži o extraligu, přinesly velmi těsné výsledky a dramatické bitvy do posledního autu. Nakonec si dvě výhry připsali Hroši, ale Blansko se rozhodně nemá za co stydět.

Jakub Kostka již v úvodním víkendu proti Drakům ukázal, že dokáže potrápit i zkušené pálkaře. To se potvrdilo také v prvním utkání proti Hrochům, kdy za sedm směn povolil jediný doběh. Ten přišel až v sedmé směně, kdy hosté vyrovnávali na 1-1. Blansko totiž vedlo od druhé směny, kdy doběhl pro bod nestárnoucí Michal Břeň. Více jim toho David Carroll na kopci Hrochů nepovolil. Rozhodující moment tak přišel v osmé směně, kdy hosté i s přispěním chyby domácí obrany doběhli pro rozdílový bod.

Druhý zápas nabídl ještě větší drama. Domácí Hroši nejdříve vedli 2-0, aby hosté postupně otočili skóre na 2-3. Ještě před dohrávkou deváté směny tak blanenští sahali po premiérovém triumfu v této sezoně. Jenže v dohrávce domácí pálkaři dokázali přidat dva body a utkání definitivně strhli na svou stranu. Oba rozhodující doběhy přišly po odpalech letošních posil. Nejdříve po dvojmetovém odpalu Michala Ondráčka Hroši vyrovnali, aby následně Matěj Menšík stáhl pro vítězný bod svého bratra Vojtěcha. Hroši tak spolu s Draky zůstávají jediným neporaženým celkem extraligy. Blansko si na svou první výhru musí ještě počkat.

Skokani Olomouc - Eagles Praha 2-1, Skokani Olomouc - Eagles Praha 1-8

Až do šesté směny prvního zápasu čekali fanoušci na první doběh. A ten jim moc radosti neudělal, protože se díky němu dostali do vedení hostující hráči. Domácí pálkaři dlouho nemohli vyzrát na Tomáše Duffka, který jim za sedm směn povolil pouze čtyři hity. To se změnilo až po jeho vystřídání, kdy David Sandoval nedokázal navázat na práci svého předchůdce a olomoučtí toho beze zbytku využili. Čtyři hity jim stačili na stažení dvou bodů, které jim přinesly druhou výhru v sezoně.

Do dalšího zápasu však jakoby vstoupil jiný tým v domácích dresech. Olomoučtí baseballisté v něm totiž vyprodukovali až čtyři chyby a s tím mohli jen těžko pomýšlet na vítězství. V hostujícím dresu navíc velmi dobře házel Tyson Walker, který šest směn udržel čisté konto. O polovinu stažených bodů Eagles se postaral další zahraniční hráč Joseph Wittig. Pražský celek tak vyhrál přesvědčivě 8-1 a z Olomouce si odvezl jednu výhru.

Nuclears Třebíč - Technika Brno 0-3, Technika Brno - Nuclears Třebíč 5-0

Technika v úvodním víkendu dvakrát těsně podlehla Hrochům a proto již nechtěla připustit zaváhání proti nováčkovi soutěže. To se nakonec nestalo a Brňané tak nezopakují špatný úvod z minulé sezony.

V prvním zápase na Vysočině byli fanoušci svědky hned dvou Complete Game. Jak domácí Devon Baker, tak hostující Peter Gehle předváděli výborný výkon. O něco lepší byl nakonec hostující nadhazovač, který si připsal třináct strikeoutů a soupeři nepovolil ani jeden doběh. Navíc ukázal jak je komplexním hráčem, když na pálce dokázal stáhnout dva body svého týmu. Technika tak hlavně jeho zásluhou zvítězila 3-0.

I o den později na svém hřišti se Technika mohla opřít o své nadhazovače. Ti opět nedovolili hráčům Třebíče doběhnout pro bod a udrželi čisté konto. Startující John Hussey v sedmi směnách vyřadil hned dvanáct pálkařů strikeoutem. Technika tak opět udržela čisté konto a navíc sama přidala pět bodů. K těm jim pomohla hostující obrana také pěti chybami v poli.

"Po oba dny skvěle házeli naši nadhazovači, kteří neumožnili pálkařům Třebíče bodovat," řekl po sérii Robert Regner z Techniky Brno. "My jsme se moc neprosazovali na pálce, ale dokázali jsme využít chyb obrany Třebíče a získali nějaké doběhy. Je dobré, že jsme si připsali dvě výhry, které nás nakopnou do dalších zápasů."

"Kvůli Gehlemu jsme to měli v útoku složité," řekl k prvnímu zápasu trenér Nuclears Jan Gregor. "Rozhodujícími momenty byly dvě chyby naší obrany v šesté směně a skutečnost, že jsme ve čtvrtém inningu nedokázali při obsazené druhé a třetí metě skórovat. Ve druhém zápase naši polaři vytvořili v obraně pět chyb, které nás stály čtyři body. Silnou stránkou našeho týmu jsou naopak nadhazovači, kteří ve dvou utkáních s Technikou umožnili soupeři pouze dva body."

autor: Ján Jabrocký | před 1 hodinou

