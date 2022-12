Šílený rok ukončila českým rekordem. Seemanové mezinárodní skupina svědčí

Kraulařka Barbora Seemanová řešila skoro celý rok zdravotní problémy, ale na světový šampionát v krátkém bazénu, který se uskutečnil minulý týden v Melbourne, se v mezinárodní skupině švýcarského trenéra Luky Gabrila připravila výborně. V závodě na 200 metrů volný způsob doplavala v novém českém rekordu 1.52,66 pátá, což je její dosavadní nejlepší umístění na mistrovství světa v krátkém bazénu.

"Australané vytvořili pro všechny účastníky šampionátu vynikající podmínky. Nepříjemná byla jen zima v polootevřeném bazénu, takže jsme si všichni oblékali dlouhé teplé kabáty a svlékali je až před startem," říká.

V Melbourne jste na svoji nejsilnější dvoustovku musela čekat celý týden. To vám vyhovovalo?

Let do Austrálie jsem prospala a s časovým posunem jsem se srovnala během dvou dnů. Přesto se mi zpočátku neplavalo moc dobře a semifinálové závody na kratších tratích mi pomáhaly ke zlepšení formy. Věděla jsem, že finále bude velice vyrovnané a že se do jedné vteřiny vejde možná všech osm kraulařek. Byl to nádherný závod, v němž jsem po necelých sto metrech byla dokonce druhá, ale i s pátým místem jsem velice spokojena.

Čekala jste v Melbourne po nemalých zdravotních komplikacích takový čas i umístění?

Na mistrovství světa jsem odjížděla se záměrem, abych se svým výkonem vrátila na loňskou úroveň. Kvůli zdravotním problémům jsem musela vynechat mistrovství světa i Evropy v dlouhém bazénu, takže jsem nemohla čekat něco výjimečného. A přesto se mi to po třech měsících plného tréninku podařilo. Své maximum jsem o 67 setin posunula pod 1:53 minuty, což je pro mě až neuvěřitelné. A navíc: od medaile mě dělilo jen 38 setin vteřiny.

Český rekord jste nakonec zlepšila o 67 setin vteřiny. Znamená to, že to byl váš excelentní výkon?

Několik chybiček by se v mém vystoupení určitě ještě našlo, takže čas po jejich odstranění mohl být ještě lepší. Mám tedy na čem pracovat, a navíc s motivací, že se dále mohu posouvat. Mělo by se to projevit především v dlouhém bazénu, protože krátký bazén kvůli odrazům není moji silnou stránkou.

Myslíte si, že vám ke zlepšení pomohla i změna trenéra?

Po deseti letech se stala přímo nutností. Lákala mě zahraniční skupina a ukazuje se, že jsem udělala správný krok. Začala jsem víc poslouchat své tělo, změnil se můj denní tréninkový cyklus, užší kontakt jsem navázala s psychologem a ku prospěchu je i v našem týmu holčičí rivalita. Dobrá spolupráce s trenérem Gabrilou mě velice těší.

Lze tedy říci, že teprve v závěru roku jste konečně dočkala místo starostí velké radosti?

Je to tak, protože zdravotní problémy začaly už koncem loňského roku a ještě letos v létě jsem nevěděla, kdy budu moci naplno trénovat. Vinou řady složitých situací to byl pro mě bez nadsázky doslova šílený rok.

A už jste dala všem bolístkám sbohem?

Zdravotně jsem v pořádku, trénuji naplno a hlídám jen tuky a váhu. Jinak se už těším na mistrovství světa v dlouhém bazénu, které se koná v červenci příštího roku.