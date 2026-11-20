Největší hvězda snookeru Ronnie O'Sullivan si rýpl do slavného fotbalového kouče Josého Mourinha. A nepáral se ani s tenisovou legendou Rafaelem Nadalem.
O'Sullivan, sedminásobný mistr světa a vítěz rekordních osmi klání Masters, má poloviční vlastnický podíl v turnaji s názvem 900 Snooker.
V této bleskové variantě populární kulečníkové hry musí každý frame (jednotlivá partie nebo set v utkání) bezpodmínečně skončit do patnácti minut, tedy 900 vteřin.
O'Sullivan je velkým fanouškem tohoto formátu snookeru. „Máš patnáct minut na to, abys ukázal, že jsi lepší hráč. Nemůžeš sázet na jistotu. Musíš hrát první ránu, která tě napadne,“ vysvětloval padesátiletý Angličan v rozhovoru pro The Telegraph, v čem je tato varianta atraktivnější než klasický snooker a jeho často zdlouhavá utkání poznamenaná taktikou.
„Spousta hráčů schválně natahuje frame a doufá, že to soupeře vyčerpá. Snaží se narušit váš rytmus. Nejdou za vítězstvím, spíš vám brání ve hře,“ líčil O'Sullivan.
„Je to jako s fotbalovými týmy, které vede José Mourinho. Štvou tě, nudí tě, jen čekají chybu. Pak dají gól a zase se stáhnou,“ pustil se do slovutného portugalského kouče, jenž nyní vede Real Madrid.
„Někomu se to může líbit. Ale já se raději dívám na Barcelonu nebo PSG. Chci vidět něco vzrušujícího. Nemyslím si, že by pomalá hra prospívala kterémukoliv sportu, jakémukoliv velkému sportovci,“ pokračoval O'Sullivan.
A zabrousil i mezi jiné sportovní hvězdy. „Mike Tyson tě prostě vyřídil rychle. Tiger Woods se s tím nepáral na golfovém hřišti. Lionel Messi, to je bang, bang, bang. Roger Federer, krátké výměny,“ vyjmenovávala anglická hvězda stolů se zeleným plátnem.
U tenisu se ještě na chvíli zastavil. „Jestli chcete sedět a sledovat Nadala, jak hraje výměnu se 40 údery, tak to hodně štěstí,“ zmínil španělského protivníka švýcarského tenisty z dob, kdy jejich rivalita bavila sportovní svět.
„Já raději vidím Federerův servis, bang, volej, lajna, nazdar. To je pro mě ten pravý tenis, ten pravý sport,“ dodal O'Sullivan.
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