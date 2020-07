"Dal jsem milovanému sportu vše." Badminton opouští největší hvězda Lin Tan

Sedminásobný šampion americké automobilové série NASCAR Jimmie Johnson měl pozitivní test na koronavirus a zmešká minimálně nedělní závod na 400 mil v Indianapolis. Čtyřiačtyřicetiletý rekordman v počtu titulů je prvním nakaženým jezdcem v seriálu. V závodu Brickyard 400, který v minulosti čtyřikrát vyhrál, Johnsona v týmu Hendrick Motorsports nahradí Justin Allgaier.

Johnson neměl žádné příznaky nemoci covid-19. Testu se podrobil poté, co se nákaza potvrdila u jeho manželky, která zprvu myslela, že jde o alergii.

"Mou hlavní prioritou je zdraví a bezpečí mých blízkých a kolegů v týmu. Pohárový závod jsem ještě nikdy nevynechal, ale dovedu si představit, že to bude těžké se místo závodění jenom dívat. I když je to velké zklamání, vrátím se připravený zase vyhrávat a bojovat o play off," uvedl Johnson v prohlášení. Před návratem musí absolvovat dva testy na koronavirus s negativním výsledkem v rozmezí 24 hodin.