Až rok pauzy. Bojovník Procházka si poranil rameno a titul v UFC nebude obhajovat

Hvězdný český MMA bojovník Jiří Procházka si vážně poranil rameno a nebude v prosinci obhajovat pás šampiona organizace UFC proti Gloveru Teixeirovi z Brazílie. Na marodce může být údajně až rok, proto se zároveň vzdal titulu, který získal v červnu v Singapuru. Procházka se měl s Teixeirou utkat 10. prosince v Las Vegas.

O zdravotních problémech třicetiletého českého zápasníka nejprve informovala zámořská média, oficiálně je poté potvrdila i UFC. Procházka se rozhodl uvolnit pás šampiona, a jakmile se uzdraví, dostane šanci o něj opět usilovat.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku odletěl do USA již 9. listopadu a po mediálních povinnostech v New Yorku se přesunul do Las Vegas. Tam se připravoval na odvetu s Brazilcem, jehož v prvním souboji porazil před limitem, poté co Teixeira duel 28 sekund před koncem při škrcení "odklepal".

V hlavním zápase akce UFC 282 se nově utkají Polák Jan Blachowicz a Magomed Ankalajev z Ruska, dvojka a trojka žebříčku organizace polotěžké váhové kategorie.