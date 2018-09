Zlato pro Špotákovou. Po dalším trestu pro Abakumovovou je mistryní světa i z Tegu

před 1 hodinou

Česká oštěpařka je už trojnásobnou světovou šampionkou, dodatečně získala titul z roku 2011.

Moskva - Oštěpařka Barbora Špotáková získá dodatečně titul mistryně světa z Tegu 2011 a bude trojnásobnou šampionkou. Její tehdejší přemožitelka Maria Abakumovová z Ruska musí vrátit zlatou medaili kvůli dopingu.

Podle Komise pro bezúhonnost atletiky (AIU) prokázala zpětná analýza vzorků ruské oštěpařky z MS v Koreji zakázanou látku podobně jako už předtím na olympijských hrách v Pekingu 2008. Abakumovová byla nyní potrestána čtyřletým zákazem startů s platností od 18. května 2016 a zpětně byla diskvalifikována ze všech soutěží v letech 2008 až 2012.

"Musím říct, že už mě to občas v minulosti i napadlo, ale samozřejmě mě to stejně dnes překvapilo. Třetí titul mistryně světa zní hezky," uvedla Špotáková v prohlášení atletického svazu.

Dvojnásobná olympijská vítězka se ziskem titulu u zeleného stolu vyrovnala oštěpařské ikoně Janu Železnému, který se stal také třikrát mistrem světa. Podle hodnoty medailí z MS se Špotáková dokonce nyní stala nejúspěšnějším českým atletem v historii. Světová rekordmanka ovládla ještě šampionáty v letech 2007 v Ósace a 2017 v Londýně. Navíc byla druhá v Berlíně 2009; z tohoto šampionátu musí Abakumovová vrátit bronz.

Dvaatřicetiletá Abakumovová už předloni přišla o olympijské stříbro z Pekingu. Letos v červenci mezinárodní sportovní arbitráž CAS zamítla její odvolání. Zpětné testování odhalilo v jejím pekingském vzorku pozitivní nález na anabolický steroid turinabol a užitím stejné látky se provinila i v Tegu.

"Ráda bych řekla, že kariéru mně to nijak negativně neovlivnilo, ale naopak pozitivně, protože Abakumovová mě dovedla, respektive vyhecovala k neskutečným výkonům. Ani nemohu říct, že bych cítila zadostiučinění, takové pocity nemám, ono je to na jednu stranu celý takový trošku smutný, ale prostě to tak bylo a spoustu z nás to vyhecovalo k velkým výkonům. Samozřejmě teď mám úplně jiné starosti, péči o děti, ale každopádně v této chvíli radost mám a myslím, že večer bude i nějaká malá oslava," dodala Špotáková.

Aktuálně zbyl Abakumovové z velkých závodů jen bronz z domácího MS v Moskvě 2013. O rok později přerušila kariéru kvůli těhotenství a narození dvojčat. Vloni vyjádřila přání vrátit se k závodění, to teď bude možné až v roce 2020.

Dvouletý trest se zpětnou platností od roku 2016 dostala i trojskokanka Taťjana Lebeděvová, jež se provinila "jenom" v Pekingu. I ona už neúspěšně bojovala za očištění u CAS a přišla o stříbrné medaile z dálky i trojskoku.

Nově byla diskvalifikována ze všech soutěží od srpna 2008 do srpna 2010, takže přijde ještě o dálkařské stříbro z berlínského MS. Nyní dvaačtyřicetileté Rusce, jež už ukončila kariéru, zůstaly ve sbírce mimo jiné tři zlaté medaile z MS 2001 až 2007 a má i kompletní sadu z olympiád.