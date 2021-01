Zemřela žena, jíž k legendárnímu výkonu pomohla východoněmecká dopingová mašinerie

Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek vyhověl návrhu disidenta Jiřího Wonky. Domáhal se soudní rehabilitace za omezení jeho osobní svobody. Dva dny v listopadu 1988 byl násilně hospitalizován na psychiatrickém oddělení pardubické nemocnice, kam ho dopravili po zásahu příslušníků Státní bezpečnosti. Právní zástupce Lubomír Müller u soudu uvedl, že jde o morální satisfakci, do dnešního dne se Wonkovi nikdo neomluvil.

"To byla perzekuce, to si nikdo neumí představit. Dva dny jsem byl neoprávněně zadržován na psychiatrii. Doktoři se mnou nechtěli nic mít, říkali, ježišmarjá, zítra vás pustíme zadním vchodem, my to ani neřekneme estébákům," řekl novinářům Wonka.

Jiří Wonka podepsal Chartu 77. Následně ho vyhodili z práce, živil se pak jako dělník. Byl opakovaně stíhaný za protestní dopisy úřadům a soudům. V roce 1986 v bytě disidenta Pavla Wonky, jeho bratra, StB zabavila 7500 korun. Podle Jiřího Wonky byly peníze jeho.

Jiří Wonka podal žalobu, soud, který ji zamítl, se konal 23. listopadu 1988. Po skončení za ním přišli dva příslušníci StB. Podle Wonky se neprokázali žádným oprávněním a chtěli, aby šel s nimi. Wonka se chytil ústředního topení a volal o pomoc. Příslušníci Sboru národní bezpečnosti (SNB), kteří přijeli, vyhodnotili jeho chování jako narušování veřejného pořádku. Policisté mu nasadili mu pouta, odvlekli ho do auta a odvezli na okresní správu SNB. Lékařka pak doporučila Wonkovo vyšetření na psychiatrii, kam ho navečer odvezli. Na příjmu Wonka uvedl, že je "celý zmlácený a má chromé horní končetiny". Stěžoval si na "brutální zákrok policie", že mu příslušníci SNB "pohmoždili ruce a sešlapali ho do auta".