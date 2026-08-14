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Sport

Z posledních metrů udělal boj o přežití. Kolabující šampion vyděsil fanoušky

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Poslední metry byly očistcem. Německý desetibojař Leo Neugebauer se v závěru desetiboje sotva držel na nohou, v cíli se zhroutil. Evropské zlato ale uhájil.

Leo Neugebauer.
Leo Neugebauer se po doběhu závěrečné patnáctistovky desetiboje zhroutil vyčerpánímFoto: REUTERS – Dylan Martinez
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Byla to chvíle, kdy už nešlo o čas ani o styl. Jen dostat tělo za cílovou čáru. Leo Neugebauer měl za sebou téměř dva dny desetibojařského utrpení v tropickém Birminghamu a před sebou poslední metry patnáctistovky. Německý obr už téměř neběžel.

Každý krok bolel. Jeho náskok před krajanem Niklasem Kaulem, vynikajícím běžcem, se rychle ztenčoval.

Neugebauer se v závěrečné rovince doslova vlekl, několikrát vypadal, že už tělo další krok nezvládne. Cílovou čáru nakonec překonal a okamžitě se zhroutil na dráhu.

Stačilo to. Po deseti disciplínách nasbíral 8611 bodů a Kaula porazil o pouhých 38. Bronz získal Nor Sander Skotheim s 8433 body.

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„Znamená to pro mě celý svět. Nejdůležitější je bojovat až do konce. Poslední patnáctistovka byla šílená, strašně vyčerpávající,“ popisoval Neugebauer po závodě.

Jeho kolaps byl drsnou tečkou za soutěží, v níž atleti bojovali také s teplotami kolem 36 stupňů. Neugebauer navíc ve čtvrtek zažil kuriózní komplikaci při tyči. Po chybě pořadatelů musela být část soutěže opakována a Němec si během ní lehce poranil lýtko.

Přesto do poslední disciplíny vstupoval se 154bodovým náskokem před Kaulem. Věděl však, že právě patnáctistovka je soupeřovou velkou zbraní.

Kaul od začátku dělal přesně to, co potřeboval. Neugebauer se ho snažil držet, postupně však začal tuhnout. Posledních padesát metrů už připomínalo spíš zápas s vlastním tělem než atletický běh.

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Cíl přišel právě včas.

Pětadvacetiletý Němec tak ke stříbru z olympijských her v Paříži a titulu mistra světa z Tokia přidal evropské zlato. A tentokrát ho nezískal dominantním finišem. Získal ho tím, že se odmítl zastavit.

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