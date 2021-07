Warholm ozdobil Diamantovou ligu v Oslu světovým rekordem, Špotáková byla čtvrtá

Norský atlet Karsten Warholm překonal na mítinku Diamantové ligy v Oslu světový rekord v běhu na 400 metrů překážek. Časem 46,70 vylepšil výkon Američana Kevina Younga z olympijských her v Barceloně 1992 o osm setin vteřiny.

Oštěpařka Barbora Špotáková obsadila v norské metropoli čtvrté místo, den po 40. narozeninách hodila dvojnásobná olympijská šampionka 60,38 metru. Vítězná Němka Christin Hussongová předvedla výkon 62,62.

Téměř třicet let starý Youngův rekord v minulém týdnu ohrožoval také jeho krajan Rai Benjamin, na národní olympijské kvalifikaci v Eugene se k němu přiblížil na pět setin.

Pětadvacetiletý Warholm, který dnes běžel závod na 400 metrů překážek poprvé v sezoně, byl dosud díky času 46,87 z loňského roku evropským rekordmanem a třetím mužem historických tabulek.

Nyní na domácí dráze oba Američany přeskočil a tři týdny před olympijskými hrami vyzdvihl překážkářskou čtvrtku mezi nejočekávanější disciplíny tokijského atletického programu. V Oslu za ním doběhl na druhém místě Brazilec Alison dos Santos, který je díky času 47,38 letos světovou trojkou.

Špotáková si o víkendu ve Zlíně vylepšila sezonní maximum na 61,38 a na mistrovství republiky získala čtrnáctý titul. V norské metropoli začala světová rekordmanka pokusem o metr kratším a po úvodní sérii byla druhá za Hussongovou.

Pak se už ale česká reprezentantka nezlepšila a předčily ji ještě jednička letošních světových tabulek Maria Andrejczyková z Polska a Australanka Kelsey-Lee Barberová.

Finálový šestý pokus už absolvovala právě jen nejlepší trojice a z prvenství se radovala mistryně Evropy z roku 2018 Hussongová, třebaže nejdelší hod v Oslu předvedla Andrejczyková.

"Byly to krásné závody. Bohužel to dnes nikomu nelítalo, důvodem byl asi rozběh a vyvýšená tráva," uvedla Špotáková.

"Nicméně ačkoliv mě mrzí, že jsem se nedostala do finálové trojky, potvrdila jsem si, že všechny soupeřky byly na dosah, a to je pro můj plán do Tokia rozhodující. Věřím, že příští závody mou formu potvrdí, a už se moc těším do Monaka," doplnila česká atletka.

V minulosti vyhrála 20 mítinků Diamantové ligy, na stupních vítězů v ní stála naposledy předloni po třetím místě v Lausanne.

O světový rekord v Oslu usiloval rovněž švédský tyčkař Armand Duplantis, který letos potřetí pokořil na venkovním stadionu šestimetrovou hranici. Výkonem 601 cm si zajistil vítězství, ale při pokusech o absolutní světový rekord 619 pak třikrát neuspěl.

Mítink atletické Diamantové ligy v Oslu:

Muži:

200 m (vítr -1,0 m/s): 1. De Grasse 20,09, 2. Brown (oba Kan.) 20,38, 3. Makwala (Botsw.) 20,61.

Míle: 1. McSweyn (Austr.) 3:48,37, 2. Lewandowski (Pol.) 3:49,11, 3. Edwards (Austr.) 3:49,27.

3000 m: 1. Kejelcha (Et.) 7:26,25, 2. Krop 7:30,07, 3. Kimeli (oba Keňa) 7:31,33.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,70 - světový rekord, 2. Dos Santos (Braz.) 47,38, 3. Copello (Tur.) 48,86.

Trojskok: 1. Trikí (Alž.) 17,24, 2. Díaz (Kuba) 16,78, 3. Pereira (Portug.) 16,64.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 601, 2. Kendricks (USA) 591, 3. R. Lavillenie (Fr.) 581.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 68,65, 2. Čeh (Slovin.) 66,68, 3. Weisshaidinger (Rak.) 65,67.

Ženy:

100 m (-0,3 m/s): 1. Ta Louová (Pobř. slon.) 10,91, 2. Neitaová (Brit.) 11,06, 3. Del Ponteová (Švýc.) 11,16.

800 m: 1. Graceová (USA) 1:57,60, 2. Nakaayiová (Ug.) 1:58,70, 3. Hoffmannová (Švýc.) 1:59,06.

5000 m: 1. Obiriová (Keňa) 14:26,38, 2. Workuová (Et.) 14:26,80, 3. Kipkemboiová (Keňa) 14:28,24.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 53,33, 2. Ryžykovová 54,15, 3. Tkačuková (obě Ukr.) 54,62.

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 686, 2. Španovičová (Srb.) 666, 3. Mirončyková-Ivanovová (Běl.) 672.

Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 62,62, 2. Andrejczyková (Pol.) 62,67, 3. Barberová (Austr.) 60,86, 4. Špotáková (ČR) 60,38.

Pozn.: O pořadí v některých technických disciplínách rozhodl výkon ve finálové sérii.