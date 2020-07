Vondrová zaběhla na extralize tři rekordy. V Kladně zářily i Sajdoková se Švábíkovou

Tři osobní maxima si vytvořila na druhém kole atletické extraligy v Kladně talentovaná běžkyně Lada Vondrová. Rekordy ve svých disciplínách pokořily také výškařka Bára Sajdoková a tyčkařka Amálie Švábíková.

Dvacetiletá čtvrtkařka zvolila tři doplňkové disciplíny a vybojovala pro USK Praha dvě vítězství. Překvapivě ovládla závod na 800 metrů v čase 2:04,45 a za pouhých dvacet minut poté doběhla pátá ve finále stovky za 11,97. Na dvoustovce pak porazila i vítězku nejkratšího sprintu Nikolu Bendovou výkonem 23,40.

"Moc jsem to nečekala, protože jsme byli na soustředění a byla jsem ještě trochu utahaná. Proto jsme zvolili vedlejší disciplíny a vyšlo to na výbornou," komentovala svůj trojboj Vondrová na facebookovém profilu atletického svazu.

Na osmistovce si poradila i se specialistkami a druhou Dianu Mezuliáníkovou porazila o 75 setin. "Hodně mě to překvapilo. Většinou to táhnu a ony si na mně smlsnou na poslední dvoustovce, teď jsem jim to konečně vrátila," smála se.

Vondrová navázala na dva týdny staré představení z pražské Julisky, kde se na extralize zaskvěla na čtvrtce časem 51,35, který ji řadí na třetí místo letošních světových tabulek, a ovládla i dvoustovku.

Mužskou čtvrtku v Kladně vyhrál favorizovaný Pavel Maslák za 46,46. Na poloviční vzdálenosti se musel stejně jako na Julisce sklonit před Janem Jirkou a navíc i mladým Matějem Krskem, kteří oba pokořili hranici 21 sekund.

Ve výšce si osmnáctiletá Bára Sajdoková vylepšila osobní rekord na 191 cm a je první v letošních juniorských světových tabulkách. O čtyři centimetry porazila bývalou juniorskou mistryni světa Michaelu Hrubou, která se vrací po sérii zranění.

Předloňská juniorská mistryně světa ve skoku o tyči Amálie Švábíková si po dvou letech vylepšila osobní rekord, a to o čtyři centimetry na 455. "Jsem naprosto nadšená. Po dvou letech vidím, že to jde, už jsem tomu ani nevěřila," řekla dvacetiletá atletka.

V hodnocení družstev opět zvítězili atleti Dukly Praha, mezi ženami byla tentokrát nejlepší Škoda Plzeň.