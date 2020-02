Vondrová je díky osobnímu rekordu čtvrtá ve světových tabulkách

Čvrtkařka Lada Vondrová si na halovém mistrovství republiky vylepšila osobní rekord na 51,82 sekundy a zařadila se na čtvrté místo letošních světových tabulek. Koulař Tomáš Staněk má jako první český atlet jistou účast na olympijských hrách v Tokiu. Splnění olympijského limitu dnes v Ostravě potvrdil vítězným výkonem 21,18 metru.

Vondrová zahajovala rok s osobním maximem 52,67. V halové sezoně z něj postupně ubrala 85 setin. Dnes ho vylepšila potřetí, z výkonu ze sobotního rozběhu ubrala další tři desetiny a vytvořila nový rekord šampionátu. "Nečekala jsem, že to bude tak hluboko pod 52 sekund. Vůbec ne," řekla v rozhovoru na ploše.

To už měla za sebou i vítězství na dvoustovce, která následovala půl hodiny po finále čtvrtky. "Byla jsem trošku unavená, ale je to takový bonus, takže jsem se na to těšila," doplnila dvacetiletá běžkyně.

Český rekordman Staněk bez problémů získal čtvrtý domácí halový titul, ale podepsal se na něm páteční start v Madridu. "Cesta mi dala zabrat. Už to bylo trošku lepší než v Madridu, kde jsem strašně moc chtěl a nešlo mi to. Bylo to trochu uvolněnější, ale zase o to unavenější po těch cestách," uvedl koulař, který letos v hale vrhl nejdál 21,86 metru.

Pošesté vládl domácím dálkařům Radek Juška, který závodil poprvé od loňského červencového mistrovství republiky pod širým nebem. K triumfu mu stačilo 762 centimetrů. "Nebylo to úplně ono. V tréninku nechodíme plné rozběhy, bylo pro mě těžké se do toho dostat. Po dvou třech pokusech už jsem byl unavený a bylo to znát," svěřil se.

Comeback po zranění se nevydařil výškařce Michaele Hrubé, která skočila jen 172 centimetrů a obsadila osmou příčku. Vyhrála Klára Krejčiříková (186). Simona Vrzalová po loňské promaroděné letní sezoně obsadila na patnáctistovce třetí příčku za Dianou Mezuliáníkovou a Kristiinou Mäki. Mezuliáníková získala v Ostravě double, vyhrála i osmistovku.

Teprve druhý český halový titul na 400 metrů vybojoval trojnásobný halový mistr světa a Evropy v této disciplíně Pavel Maslák, který na domácím vrcholu obvykle dával přednost dvoustovce. Letošní maximum si vylepšil o šestnáct setin na 46,12 sekundy. V souboji půlkařů Lukáš Hodboď předčil Filipa Šnejdra a časem 1:47,81 překonal rekord šampionátu.

Halové mistrovství ČR v atletice v Ostravě:

Muži:

200 m: 1. Kubelík (Atletika Jihlava) 21,26, 2. Kubeš 21,36, 3. Müller (oba Dukla Praha) 21,50.

400 m: 1. Maslák (Dukla Praha) 46,12, 2. Desenský (Sokol Hradec Králové) 46,36, 3. Šorm (Dukla Praha) 46,41.

800 m: 1. L. Hodboď (Sokol Hradec Králové) 1:47,81, 2. Šnejdr (Slavia Praha) 1:48,32, 3. Vystrk (Univerzita Brno) 1:48,39.

1500 m: 1. Friš (Dukla Praha) 3:43,88, 2. Kotyza (Univerzita Brno) 3:44,33, 3. Sýkora (Dukla Praha) 3:51,98.

Dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 762, 2. Kratochvíl (Sokol České Budějovice) 741, 3. Pekárek (Slavia Praha) 730.

Koule: 1. Staněk 21,18, 2. Novák (oba Dukla Praha) 19,02, 3. Héže (Atletický klub Olomouc) 17,39.

4×200 m: 1. Dukla Praha B (Maslák, Šorm, Macík, Ryba) 1:24,31 - český rekord, 2. Dukla Praha A 1:26,24, 3. Slavia Praha 1:27,35.

Ženy:

200 m: 1. Vondrová (Hvězda Pardubice) 23,77, 2. Hofmanová (USK Praha) 23,90, 3. Šplechtnová (Olymp Praha) 24,19.

400 m: 1. Vondrová 51,82, 2. Hofmanová 55,25, 3. Jonášová (ŠKODA Plzeň) 55,53.

800 m: 1. Mezuliáníková (Olymp Praha) 2:07,99, 2. Šimková (Slavia Praha) 2:09,08, 3. Štoudková (Olymp Brno) 2:10,41.

1500 m: 1. Mezuliáníková 4:27,11, 2. Mäki (Olymp Praha) 4:27,36, 3. Vrzalová (SSK Vítkovice) 4:27,67.

Výška: 1. Krejčiříková (Olymp Brno), 2. Sajdoková (TJ TŽ Třinec) obě 186, 3. Pejchalová (Olymp Praha) 180.

Tyč: 1. Maláčová (USK Praha) 445, 2. Pražáková (Sokol Kolín) 419, 3. Švábíková (USK Praha) 406.

Dálka: 1. Šínová (Atletika Jižní Město) 617, 2. Minářová (Dukla Praha) 610, 3. Hůlková (LIAZ Jablonec) 608.

4×200 m: 1. LIAZ Jablonec (Rappová, Štanclová, Hůlková, A. Novotná) 1:37,46, 2. ŠKODA Plzeň 1:38,30, 3. SSK Vítkovice 1:42,06.