Vlašičová končí. Naposledy závodila na hrách v Riu, pak ji trápila zranění

Ptačí chřipka se rozšířila do šestého kraje, nové ohnisko je v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku v Kraji Vysočina. Letos poprvé nejde o malochov, bylo v něm 300 kusů drůbeže. Chovatel nahlásil veterinářům úhyn zhruba 60 kusů slepic a hus za jeden den. Jak se nákaza do chovu dostala, se zatím neví, je to předmětem šetření, sdělil v pátek mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Zbývající slepice, krůty, husy a kachny veterináři v ohnisku utratí, jejich těla pak neškodně zlikvidují. Veterináři také vytyčí tříkilometrové a desetikilometrové pásmo, kde budou zpřísněné podmínky.

Jde o šesté ohnisko, předchozí byla v jižních a středních Čechách a v Pardubickém a Plzeňském kraji. U volně žijících ptáků byla zjištěná v Libereckém kraji a v jižních Čechách. Choroba je nebezpečná pro ptáky, na člověka se nepřenáší.