Večer suverénů. Fenomenální Nor i italská vytrvalkyně mají z letošního ME už druhé zlato

Karsten Warholm získal v Birminghamu čtvrtý evropský titul v řadě na 400 metrů překážek a časem 46,63 překonal rekord šampionátu. Nadia Battoclettiová obhájila zlato na 10 000 metrů a jako první žena podruhé za sebou ovládla na ME obě vytrvalecké tratě.
Nor Karsten Warholm se stal počtvrté za sebou mistrem Evropy v běhu na 400 metrů překážek. V Birminghamu vyhrál v rekordu šampionátu 46,63 sekundy.
V závodě na 10 000 metrů obhájila titul italská běžkyně Nadia Battoclettiová a stejně jako před dvěma lety v Římě ovládla obě vytrvalecké tratě. Jako první žena získala double na 5000 a 10 000 metrů na dvou po sobě následujících ME.
Světový rekordman Warholm znovu potvrdil, že v Evropě nemá na dlouhých překážkách konkurenci. Olympijský šampion z Tokia a trojnásobný mistr světa navázal na tituly z Berlína 2018, Mnichova 2022 a Říma 2024 a jako první v této disciplíně kraloval na čtyřech evropských šampionátech za sebou.
Na tomto ME získal už druhý titul; na začátku týdne pomohl k triumfu norské smíšené štafetě na 4x400 metrů.
Battoclettiová byla jako stříbrná medailistka z OH v Paříži i loňského mistrovství světa velkou favoritkou nejdelšího závodu na dráze. Vyhrála v čase 31:41,17 minuty.
Zhruba 300 metrů před cílem nastoupila soupeřkám ze tříčlenné vedoucí skupiny a stejně jako na pětce na její finiš nikdo nedokázal zareagovat.
Stříbrná Maureen Kosterová z Nizozemska v cíli ztratila 4,59 sekundy, bronzová Belgičanka Jana van Lentová byla o další zhruba dvě sekundy zpět.
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