Vadlejch chvíli vedl, nakonec byl při letošním debutu v Diamantové lize čtvrtý

Cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR asi budou muset být pět let komerčně pojištěni jen u společnosti Pojišťovna VZP. Sněmovna to opět prosadila navzdory kritice, že to bude znamenat nepřípustnou monopolizaci. Dolní komora odmítla senátní verzi, podle níž cizinci měli být pouze registrováni, zda jsou zdravotně pojištěni. Novou úpravu v rámci cizineckého zákona nyní dostane k podpisu prezident.

Komerční zdravotní pojištění bude moci podle Sněmovny poskytovat jen dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Až po pěti letech by tuto možnost měly dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny. Podle kritiků, mezi něž patřily ministerstvo zdravotnictví, Česká asociace pojišťoven či Hospodářská komora, je ustanovení v rozporu s unijním právem. Za senátní verzi se proto postavili v dopise poslancům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministryně financí Alena Schillerová i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO).