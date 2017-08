V semifinále se budu cítit ještě líp, řekla Hejnová. Ve finále věří i Rosolová

před 8 hodinami

Zuzanu Hejnovou a Denisu Rosolovou čeká po postupu z rozběhu v úterý semifinále. Hejnová bude favoritkou a chce přímý postup, s předstupněm finále se ale nespokojí ani Rosolová. Účast mezi nejlepšími je jejím snem.

Londýn - Dvojnásobná světová šampionka Zuzana Hejnová chce po pohodovém rozběhu v Londýně přímý postup ze semifinále. V úspěšný boj o finále závodu na 400 metrů překážek na mistrovství světa věří také druhá česká reprezentantka Denisa Rosolová, která rovněž z rozběhu postoupila přímo.

Hejnová do Londýna, kde na olympiádě 2012 získala první velkou medaili, přijela s rostoucí formou. V rozběhu neběžela naplno. "Já jsem trošku doufala, že průběh bude takovýhle. Snažila jsem se běžet rytmicky dobře a trochu svižněji od začátku. Když jsem viděla, že jsem první, tak jsem zvolnila," řekla novinářům.

V pomalém tempu chvílemi nedržela správný rytmus, ale je přesvědčena, že se to v úterním semifinále změní. "Určitě se poběží mnohem rychleji. Myslím, že i já se budu cítit líp, protože jsem včera měla volno, dneska jsem se šla rozcvičit. Po dni volna se nikdy necítím úplně dobře," dodala šampionka z Moskvy a Pekingu.

Ráda by se v prvním ze tří semifinálových běhů umístila mezi dvojicí běžkyň, které si zajistí přímý postup. "Uvidíme, jak to půjde, když budu první, tak to bude skvělé. Určitě nebudu plácat energii na to, abych zvítězila, nechám si to kdyžtak na finále," plánovala.

S jistotou postoupila z rozběhu také Rosolová, i když pomalým začátkem zabrnkala fanouškům na nervy. Sama nervózní nebyla. "Dneska jsem nepochybovala, že bych nepostoupila přímo, věřila jsem si na to," tvrdila. Ani ve chvíli, kdy se jí soupeřky vzdalovaly, ji jistota neopustila. "Já věděla, že postoupím," poznamenala.

Stehno, kvůli kterému nedokončila generálku v Táboře, měla zatejpované, ale žádné potíže jí nedělalo. "Stehno dobrý, na tu rychlost to stačí. Na tréninku a rozcvičováku mi to docela odjíždělo, tak jsem si říkala, že to nesmím přehnat už v rozběhu, protože by mi pak mohlo dojít," popisovala vicemistryně Evropy z roku 2012.

Do semifinále postoupila desátým časem, ale uvědomuje si, že tam to bude muset rozbalit naplno. Na vyčkávání nebude prostor. Z každého běhu postoupí jen dvě nejrychlejší, které pak doplní dvě nejlepší časem. "Probojovat se do finále, to je velký sen, ale člověk si za ním musí jít. Nemůžu jít do semi s tím, že mi to stačí," řekla.

Po problémech s achilovkou a hrůzostrašném pádu na halovém mistrovství Evropy by finále brala jako zadostiučinění. Věří, že je schopna zaběhnout pod 55 sekund, což na něj bude zřejmě potřeba. "Kdybych nevěřila, tak tu nejsem," poznamenala Rosolová. Poběží ve třetím semifinále.