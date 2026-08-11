Ukrajinský rodák sahal po medaili pro Česko. Euforii překazilo sedm centimetrů a přešlap

Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu čtvrtý výkonem 79,42 metru. K medaili mu scházelo sedm centimetrů. V poslední sérii překonal třicetiletý ukrajinský rodák hranici 80 metrů, ale útok na stupně vítězů mu překazil přešlap.
Dvacetiletý dálkař Petr Meindlschmid obsadil osmé místo. V první sérii skočil 781 cm, po neplatném druhém pokusu z finále odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu na pravé noze.
Mistrem Evropy v hodu kladivem se poprvé stal Maďar Bence Halász, který se v páté sérii blýskl národním rekordem a nejlepším světovým výkonem roku 84,25 metru. Zlata se druhý muž pařížské olympiády dočkal po dvou stříbrných a jedné bronzové medaili z kontinentálních šampionátů. Bronz získal Němec Merlin Hummel, jenž hodil 81,30. Myslyvčuka připravil o medaili Ukrajinec Mychajlo Kochan, který předposledním pokusem poslal kladivo do vzdálenosti 79,49.
"Bojoval jsem v každém pokusu a hodně mě to mrzí. Ale příště se vrátím silnější," řekl České televizi Myslyvčuk, který hodil v březnu v Nikósii 80,69 a v národních historických tabulkách se posunul na druhé místo za rekordmana Vladimíra Mašku (81,28). V pondělí vyhrál kvalifikaci výkonem 79,61, který by mu dnes stačil na bronz.
"Sedm centimetrů v kladivu je hrozně málo. Ale je to sport. Musí se s tím počítat," uvedl Myslyvčuk. České občanství získal předloni a startoval již na předchozím ME v Římě, olympijských hrách v Paříži a mistrovství světa v Tokiu, kde vždy vypadl v kvalifikaci.
Jediným českým medailistou v hodu kladivem z evropských šampionátů zůstal Jiří Dadák, který získal v roce 1950 bronz.
Meindlschmid si v pondělní kvalifikaci výrazně vylepšil letošní maximum na 791 centimetrů a prošel do finále jako poslední dvanáctý. Dnešní soutěž pro něj kvůli zranění záhy skončila.
"Při druhém pokusu mi přeskočil hamstring na švihové noze. Stejný, který jsem se snažil před mistrovstvím vyléčit, takže zranění se asi vrátilo. Uvidíme, co řeknou doktoři. Pokračovat s tím bohužel nešlo. Cítil jsem to při každém pohybu," řekl Meindlschmid České televizi. Svěřenec Josefa Karase si pohoršil o jedno místo oproti předloňskému evropskému šampionátu v Římě.
Dálkařům na ME už počtvrté za sebou kraloval Řek Miltiadis Tentoglou. Dvojnásobný olympijský šampion skočil ve čtvrté sérii 844 cm a odsunul na druhé místo Švýcara Simona Ehammera, který předvedl 829 cm. Čtyřmi evropskými tituly v řadě napodobil Tentoglou někdejší německou dálkařskou hvězdu Heike Drechslereovou.
Stometrový sprint ovládl Brit Romell Glave a navázal na pondělní triumf krajanky Amy Huntové. Glave zvítězil v čase 10,09 před dalším domácím atletem Jeremiahem Azuem (10,16) a vylepšil dva roky starý bronz. Obhájce zlata a olympijský vítěz z Tokia Ital Marcell Jacobs se ve finále zranil.
Italka Nadia Battoclettiová obhájila titul mistryně Evropy v běhu na 5000 metrů. V takticky vedeném závodě zvítězila časem 15:37,84 minuty před Španělkou Martou Garcíaovou, která byla o dvě sekundy pomalejší. Třetí doběhla další Italka Micol Majoriová.
Battoclettiová nastoupila soupeřkám zhruba 200 metrů před cílem a drtivým finišem bez potíží potvrdila roli velké favoritky. Šestadvacetiletá Italka bude v pátek obhajovat zlato také na dvojnásobné trati, z které má stříbrné medaile z loňského mistrovství světa i olympijských her v Paříži. Získat double na 5000 a 10.000 metrů na dvou evropských šampionátech po sobě se ještě žádné ženě nepovedlo.
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