Tři roky na čekané. Atletická federace vyhlásila konec podivným změnám občanství, zpřísní pravidla

před 2 hodinami

Reprezentovanou zemi by atleti mohli změnit jen jednou za kariéru a až po dosažení 20 let.

Birmingham - Mezinárodní atletická federace (IAAF) zpřísní pravidla pro změnu občanství atletů. Podle nových regulí by například musel sportovec čekat tři roky, než by mohl závodit za novou zemi.

IAAF už loni v únoru zmrazila možnost "přestupů" podle starých pravidel a zvláštní komise začala pracovat na nových směrnicích. K úpravě regulí vedlo federaci především množství odchodů afrických atletů pod vlajku Turecka či bohatých blízkovýchodních států typu Bahrajnu a Kataru.

Podle nových pravidel, jež se budou schvalovat v červenci na zasedání rady IAAF v Buenos Aires, by museli atleti na změnu občanství čekat tři roky. Reprezentovanou zemi by mohli změnit jen jednou za kariéru a až po dosažení 20 let. Zvláštní komise zároveň bude dohlížet na důvěryhodnost žádostí o přestup a na to, zda země nabízejí plné občanství a s ním spojená práva.

Do schválení návrhu zůstává v platnosti současné zmražení transferů mezi zeměmi.