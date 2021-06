Tornádo poničilo i atletický stadion v Hodoníně, na opravu vznikla sbírka

Ničivé tornádo, které se v noci na pátek prohnalo jižní Moravou, zle poškodilo také stadion atletického klubu v Hodoníně. Místní klub na jeho opravu vypsal finanční sbírku.

Běsnící živel, který na jižní Moravě bral životy, napáchal také velké materiální škody. Jedním za zasažených míst byl atletický stadion U Červených domků v Hodoníně, jemuž tornádo sfouklo velkou část střechy nad tribunou a poškodilo i další části areálu.

Přesný rozsah škod se během pátku teprve zjišťuje, ale atletický klub už založil transparentní účet, aby vybral peníze na nutnou opravu.

"Český atletický svaz vyjadřuje politování nad všemi obětmi na životech a soustrast jejich rodinám a blízkým," uvedl v tiskové zprávě předseda ČAS Libor Varhaník. "Pokud jde o škody na majetku, podpoříme veřejnou sbírku na vážně poškozený stadion v Hodoníně. Je naší povinností jim pomoci. Zdejší atletický klub má přes dvě stovky registrovaných členů a je šestý největší v kraji," dodal.

Z reprezentantů je členem například Filip Sasínek, který zde i se svou partnerkou Kristiinou Mäki trénuje, s atletikou v Hodoníně začínal také oštěpař Vítězslav Veselý.

Hodonín je také významným organizátorem akcí. V srpnu letošního roku by se zde mělo konat mezistátní utkání mládeže, v roce 2019 hostili domácí šampionát družstev, dvakrát se tu konalo mistrovství ČR do 22 let (2004 a 2015). Nedávno bylo Hodonínu přiděleno také pořádání mistrovství dospělých, jehož letošní ročník se má konat ve Zlíně o tomto víkendu.

"Věřím, že naše atletická rodina a fanoušci našeho sportu ukáží svou soudržnost a společně pomůžeme hodonínským atletům jejich stadion obnovit. Osobně klub ve sbírce finančně také podpořím," řekl Varhaník.

Příspěvky lze hodonínským atletům poslat na transparentní účet číslo 1441397319/0800.