Příšerně nefér, kritizuje legendární Navrátilová verdikt v kauze atletky Semenyaové

Legendární tenistka Martina Navrátilová ostře kritizovala středeční rozhodnutí sportovní arbitráže CAS, která zamítla odvolání Caster Semenyaové proti novému pravidlu týkajícího se atletek se zvýšenou hladinou mužských hormonů.

"Verdikt proti Semenyaové je příšerně nefér a v principu špatný. Neudělala nic špatného a je hrozné, že bude muset brát léky, aby mohla závodit. Kvůli výjimečným případům by se neměla vytvářet obecná pravidla a otázka transgenderových sportovců zůstává nevyřešena," uvedla na svém webu osmnáctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře.

Bývalé běžkyně Radcliffeová a Sonia O'Sullivanová se ale postavily na stranu IAAF. "Ženský sport tohle pravidlo potřebuje, aby se zachránil," prohlásila Radcliffeová, která v tomto duchu vystupovala už před zveřejněním verdiktu.

Stříbrná olympijská medailistka na 5000 metrů z OH 2000 v Sydney O'Sullivanová připomněla, že se nové opatření netýká jen jihoafrické hvězdy.

"Ona je jméno, které se dostává do titulků, takže se debata točí kolem jedné atletky a IAAF. Ve skutečnosti je to pravidlo, které má chránit sport a všechny ženy, které chtějí běhat a možná jednou závodit ve finále mistrovství světa nebo olympiády," uvedla pro deník The Irish Times.

Vedení světového olympismu se chce kvůli kauze zabývat tématem komplexně. Expertní skupina pracuje na vytvoření metodiky, která by měla mezinárodním sportovním federacím vytvářet pravidla, která nebudou diskriminační, ale zároveň zachovají férovost a bezpečnost.

Pravidlo IAAF začne platit 8. května. Stanovuje, že atletky se zvýšenou hladinou testosteronu způsobenou odlišným pohlavním vývojem budou moci na tratích od 400 metrů po míli závodit jen v případě, že se podrobí hormonální léčbě na snížení množství mužských hormonů na hodnoty běžné u žen.

Dvojnásobná olympijská šampionka Semenyaová zatím figuruje ve startovní listině běhu na 800 metrů při zahajovacím mítinku desátého ročníku Diamantové ligy, který začne dnes v katarském Dauhá. Měl by to pro ni být poslední závod na této distanci před zavedením nového pravidla.