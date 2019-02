Stříbro po devíti letech. Ruský doping přinesl české atletické štafetě kov z MS

před 1 hodinou

Štafeta českých čtvrtkařek Denisa Rosolová, Jitka Bartoničková, Zuzana Bergrová a Zuzana Hejnová by měla dodatečně získat stříbrné medaile z halového mistrovství světa v roce 2010 v Dauhá. O druhé místo přijdou Rusky kvůli trestu Taťjany Firovové za doping.

České běžkyně skončily původně čtvrté, už na konci roku 2010 si ale polepšily na bronzovou příčku díky dopingu Jamajčanky Bobby-Gaye Wilkinsové. Titul v Dauhá získaly Američanky. Na třetí místo se nově posunou britské běžkyně.

Firovová patří do skupiny 12 atletů, které začátkem února potrestal mezinárodní sportovní arbitrážní soud CAS kvůli zapojení do ruského dopingového programu. Je mezi nimi i výškař Ivan Uchov, který přijde o olympijské zlato z Londýna 2012 a má na čtyři roky zastavenou činnost. Vrátit by měl i bronz z mistrovství Evropy v roce 2014 v Curychu, který připadne Jaroslavu Bábovi.

Uchov se proti verdiktu odvolal, Firovová nikoli. Šestatřicetiletá atletka dostala čtyřletý distanc s platností od června 2016 a byly anulovány všechny její výsledky od srpna 2008 do prosince 2012. Celkem přišla o osm medailí z velkých akcí ze čtvrtky či štafety na 4×400 m.

Z kvarteta českých čtvrtkařek z Dauhá pokračuje v atletické kariéře už jen dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Hejnová.