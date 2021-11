Stříbrný olympijský medailista Vadlejch je poprvé českým Atletem roku

Oštěpař Jakub Vadlejch je poprvé českým Atletem roku. Stříbrný olympijský medailista z Tokia vylepšil svá druhá místa z let 2017 a 2019 a je prvním mužským vítězem od roku 2006, kdy triumfoval vícebojař Roman Šebrle.

Vadlejch na trůnu vystřídal předloňskou královnu Zuzanu Hejnovou, která olympijskou sezonu promarodila. Loni Český atletický svaz toto ocenění nevyhlašoval.

Vadlejch získal v hlasování atletických funkcionářů, trenérů a novinářů 1609 bodů a vyhrál o 165 bodů před dalším oštěpařem Vítězslavem Veselým, který pro českou atletiku veleúspěšný závod v Tokiu ozdobil bronzovou medailí.

"Je to super," radoval se Vadlejch. V desítce je nepřetržitě od roku 2016. "Pro mě je to cena za nějakou stálost, stálou výkonnost. Myslím si, že je to docela těžké udržovat se v té opravdu maximální světové špičce. V momentě, kdy se v ní člověk udrží, tak v té anketě většinou uspěje. Závisí to na zdraví. I když jsem poslední roky s něčím laboroval, tak to vždycky vyšlo a vždycky jsem se sem nějak prosmýkl," pochvaloval si.

Byl rád, že po patnácti letech zlomil nadvládu žen. "Je to pro mě obrovská čest. Shodou okolností je Roman Šebrle jediný další Čech po rozdělení Československa, který měl stříbrnou olympijskou medaili v atletice. Takže je to pro mě tohle i trošku symbolika," přemítal Vadlejch. Výhry žen byly způsobené i shodou okolností. "Vždy, když se povedla chlapovi sezona, třeba typu Víti Veselého nebo Pavla Masláka, tak vždycky v tom roce zazářila extrémně žena typu Zuzky (Hejnové) a Báry (Špotákové)," poznamenal.

Třetí příčku obsadil halový mistr Evropy Tomáš Staněk, i když do olympijského finále ve vrhu koulí nepostoupil. Čtvrtá o čtyři body za ním skončila nejlepší žena Kristiina Mäki, překvapivá finalistka olympijského závodu na 1500 metrů.

Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, která je s devíti výhrami rekordmankou ankety, skončila tentokrát sedmá. O dvě místa výše se umístila další oštěpařka Nikola Ogrodníková, Atletka roku 2018.

Rekordní šestou cenu pro trenéra roku získal světový rekordman a kouč oštěpařů Jan Železný, do jehož skupiny patří Vadlejch i Ogrodníková. Juniorem roku se stal desetibojař František Doubek, juniorský mistr světa z Nairobi. Objevem roku je další zlatý medailista z téhož šampionátu, kladivář Jan Doležálek.

Anketa Atlet roku 2021: 1. Jakub Vadlejch 1609 bodů, 2. Vítězslav Veselý (oba oštěp) 1444, 3. Tomáš Staněk (koule) 1120, 4. Kristiina Mäki (1500 m) 1116, 5. Nikola Ogrodníková (oštěp) 714, 6. Lada Vondrová (400 m) 703, 7. Barbora Špotáková (oštěp) 594, 8. Diana Mezuliáníková (1500 m) 365, 8. Barbora Malíková (400 m) 246, 10. Amálie Švábíková (tyč) 243. Další pořadí: 11. štafeta 4×400 muži 213, 12. Jan Štefela (výška) 132, 13. Vít Müller (400 m př.) 74, 14. Jan Jirka (200 m) 67, 15. štafeta 4×400 ženy do 23 let 63, 16. Markéta Červenková (koule) 57, 17. Pavel Maslák (200 a 400 m) 35, 18. František Doubek (víceboje) 27, 19. Patrik Šorm (400 m) 25, Dominik Záleský (100 m) 25, 21. Jan Doležálek (kladivo) 15, 22. Filip Sasínek (1500 m) 6, 23. Radek Brunner (ultramaraton) a Marcela Joglová (maraton) oba 4, 25. Tereza Ďurdiaková (chůze) 3, 26. Jakub Davidík (800 m) 2, 27. Eliška Martínková (chůze), Petr Svoboda (110 m př.), Radek Juška (dálka) a Adam Sebastian Helcelet (víceboje) všichni 1. Junior roku: František Doubek (víceboj). Objev roku: Jan Doležálek (kladivo). Trenér roku: Jan Železný.