To vymýšlí někdo chytrej, naštval Staňka program MS. K obědu si přidá více sladkého

Tomáši Staňkovi se nelíbí, že koulaři znovu mají na vrcholné akci kvalifikaci a finále v jeden den. Program, který v případě úspěchu v kvalifikaci bude muset absolvovat na mistrovství světa, neprospívá výkonům. Řekl to českým novinářům po dnešní prohlídce nového Národního atletického stadionu v Budapešti.

Když viděl časový pořad atletického šampionátu v Budapešti, rozhodně neměl radost. "To vymýšlí někdo opravdu hodně chytrej. Já si to zažil (na ME) v Mnichově a druhý den ráno si dovedu představit, jak se cítí vícebojaři po prvním dnu. Tělo je vyždímané. Když jsem to zjistil, že to bude zase takhle, říkal jsem si: no tak to bude bolet zase," řekl.

Vlastně ho čekají dva závody v jeden den. "I když se to nezdá, tělo se musí vnitřně nastartovat, není to tak, že bych přišel a plácnul si v kvaldě lehký pokus, musíte být připravení hlavou i tělem a vydat ze sebe všechno. Pak to z vás spadne, ale máte pár hodin na hotelu a večer znova," vykládal český rekordman.

Kvalifikaci má od 10:30, finále začne zhruba o deset hodin později. "To se nedáte dohromady. Maximálně, jestli vás něco tahá, můžete skočit za masérem trochu proplesknout nohy, zachladit. Rychle se najíst, odpočinout, vypnout hlavu, snažit se koukat na nějaký film. Prostě se od té atletiky oprostit, aby se člověk nastartoval na večer," uvedl Staněk.

Pokud se dostane na oběd kolem jedné, může si dovolit i něco výživnějšího. "Maso určitě, ale asi nesním půl kila boloňských lasagní. Musí se to upravit a dát víc sladkého," plánoval.

Z vrcholných akcí má spoustu zkušeností, takže na něj atmosféra světového šampionátu nijak zvlášť nedoléhá. "Dneska si to nějak nepřipouštím. Říkám si: další z mnoha akcí, co jsem zažil. Spíš jsem si byl okouknout ten stadion a kruh, případně se na další den trochu nachystat. Abych třeba věděl, že budu muset rozjet pomaleji, kdyby kruh klouzal, což tady neklouže, otestoval jsem si ho. Staďák mi přijde tak akorát, spíš menší," uvedl po seznámení s arénou.

V sobotu by mělo být v Budapešti ještě trochu chladněji, než budou více než třicetistupňová vedra očekávaná na příští týden. Staněk za to byl rád. "Ta teplota z vás vysává dynamiku. Cokoliv kolem 25, případně lehce plus, je dobré, 35 není dobré," řekl. Vzhledem ke vzdálenosti Budapešti od Česka mohl ještě ve čtvrtek v Praze odtrénovat a po obědě odjel autem do Maďarska.

Kvalifikační limit je pro koulaře stanovený na 21,40 metru, což je výkon, který by na loňském mistrovství Evropy bral stříbro. "Bohužel to odpovídá… Děláme si to trošku sami, házíme moc daleko a pak to máme proti jiným disciplínám trochu tvrdší. Věřím, že dvanáct lidí nehodí 21 a půl, ale kolem 21 bude třeba hodit," řekl Staněk, který si nedávno vylepšil sezonní maximum na 21,77 metru.

Zatímco na evropské scéně patří k favoritům na medaili, ve světové konkurenci v čele s rekordmanem Ryanem Crouserem je to jiné. "Ale ta medaile tam neleží, i kdybych měl hozeno 26, tak v ten daný den si to musíte vybojovat. Ani v tom Mnichově, ani tady nic není daného, překvapení se dějí na každé velké akci. Někdo vyhoří, někdo potvrdí roli favorita. Pro všechny je to nový závod," dodal koulař, jehož maximem na MS pod širým nebem je čtvrté místo z Londýna 2017.