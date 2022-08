Špotákové se na Diamantové lize v Monaku nedařilo

V řece Odře hromadně hynou ryby, úřady zatím zkoumají vzorky vody a tvrdí, že stav řeky průběžně kontrolují, uvedla ve středu zpravodajská televize TVN 24. O úhynu začali rybáři hovořit již koncem minulého měsíce a nyní množství mrtvých ryb počítají v tunách. Ale zdroj znečištění stále není znám, upozornil list Gazeta Wyborcza. Lidé podle opozičního deníku bili na poplach už dávno, ale instituce mlčely, až řeku postihla ekologická katastrofa. Na sociálních sítích se objevily i snímky mrtvých bobrů v řece.

Zástupkyně hlavního inspektora ochrany životního prostředí Magda Gosková před novináři uvedla, že problém se týká pěti vojvodství, ale ve vodě se aktuálně nenachází dříve objevená toxická sloučenina mesitylen, používaná podle televize při výrobě benzínů s vysokým oktanovým číslem. Šéf povodí Przemysław Daca přičetl stav Odry tomu, že do řeky byla nejspíše vypuštěna nějaká látka zvenčí, která způsobila i vysoké okysličení vody, zcela netypické v období vysokých teplot podnebí.

Z Odry bylo podle Dacy vyloveno okolo pěti tun uhynulých ryb. Vzhledem k tomu, že další ryby nehynou, má za to, že látka, která úhyn zavinila, se už v řece rozpustila. Řeka na tom podle něj není tak zle, jak by se mohlo zdát, nejde o úplnou zkázu Odry. "Spoléháme na to, že příslušné služby a orgány co nejdříve vypátrají a potrestají zločince, který nám Odru znečistil," prohlásil.