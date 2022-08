Špotákové se na Diamantové lize v Monaku nedařilo

Oštěpařka Barbora Špotáková na mítinku Diamantové ligy v Monaku nenavázala na druhé místo ze sobotního závodu v Chorzówě a obsadila osmou příčku. Při posledním startu před evropským šampionátem v Mnichově zapsala jen 57,58 metru, což je její nejhorší výkon v této sezoně. O víkendu v Polsku hodila o 4,71 metru dál.

Zvítězila dvojnásobná mistryně světa Kelsey-Lee Barberová z Austrálie, která ve čtvrté sérii poslala oštěp do vzdálenosti 64,50 metru. Další příčky na stupních vítězů obsadily Japonka Haruka Kitagučiová (62,37) a další Australanka Mackenzie Littleová (61,76).

Na světový rekord v závodě na 1500 metrů útočila dvojnásobná mistryně světa a majitelka dvou zlatých olympijských medailí Faith Kipyegonová. Hvězdná Keňanka nakonec časem 3:50,37 zaostala o tři desetiny za rekordem Etiopanky Genzebe Dibabaové z Monaka 2015 a zařadila se na druhé místo historických tabulek. "Věděla jsem, že tohle je to nejlepší místo na světové rekordy. Jsem zklamaná, že jsem to v posledních metrech ztratila. Pro příště doufám v to nejlepší," řekla.

Další bleskurychlou stovku předvedla pětinásobná mistryně světa na této trati Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Pětatřicetiletá Jamajčanka triumfovala v nejrychlejším čase sezony 10,62 sekundy, kterým vlastní maximum stáhla o čtyři setiny. O desetinu překonala 24 let starý rekord mítinku Američanky Marion Jonesové, nechvalně proslulé kvůli její dopingové kauze.

Divoký závod prožila světová rekordmanka v trojskoku Yulimar Rojasová. Venezuelská hvězda první tři pokusy přešlápla a v soutěži se udržela jen díky tomu, že startovalo pouze osm závodnic. Napočtvrté skočila jen 14,09 metru a teprve v páté sérii se výkonem 15,01 dostala do čela soutěže a nakonec udržela letošní neporazitelnost. Naposledy prohrála loni právě v Monaku, kdy doplatila na tehdy platné pravidlo, že mezi nejlepší trojicí rozhodoval jen závěrečný šestý pokus.

Závod na netradiční distanci 1000 metrů vyhrál překvapivý světový šampion z patnáctistovky Jake Wightman, který se časem 2:13,88 dostal na třetí příčku evropských historických tabulek. Rychlejší kilometr na dráze z Evropanů předvedli jen jeho britští krajané Sebastian Coe (2:12,18) a Steve Cram (2:12,88), kteří zářili v osmdesátých letech.

Nejrychlejší závod na 3000 metrů v historii Diamantové ligy zaběhl Thierry Ndikumwenayo z Burundi, který v závěru předčil Etiopana Berihua Aregawiho a zvítězil v čase 7:25,93.