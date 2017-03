Soupeři už vědí, jak na mě, říká Maslák. Bál jsem se, aby mi nedošly síly

před 1 hodinou

Pavel Maslák zůstává v hale na čtyřstovce už pět let neporažen. V Bělehradě ho ale soupeři zaskočili.

Bělehrad - Obvykle Pavel Maslák vyhrává v hale s náskokem, tentokrát ale musel o třetí titul mistra Evropy pod střechu hodně bojovat. Nakonec cílem v Kombank areně v Bělehradu proběhl podle očekávání jako první a zůstává už pět let v hale na své trati neporažen.

"Dneska jsem měl i hodně štěstí, ale to k tomu patří," prohlásil Maslák. "Možná to ani nedokážu ocenit, ale třetí titul za sebou, to je fantazie," řekl. "Třeba se za dva roky povede i čtvrtá z mistrovství Evropy. Kdo ví," zamyslel se s úsměvem.

Vicemistr Evropy z Amsterodamu měl ale v polovině trati co dělat, aby udržel vedení. Nizozemec Liemarvin Bonevacia ho totiž zaskočil rychlým začátkem a český sprinter ho musel po seběhu obíhat v zatáčce v druhé dráze. "Takže jsem to měl o dva metry delší a trochu jsem se bál, aby mi nedošly síly," přiznal. "Ještě se mi to nestalo, ale soupeři mě znají a vědí, kudy vede cesta mě porazit. Tak to zkusili. Ale odolal jsem," řekl.

Před závodem se stihl podívat na stříbrný běh Zuzany Hejnové, věděl o stříbru koulaře Tomáše Staňka i nečekaném bronzu mílaře Filipa Sasínka. "Málem jsem se kvůli tomu moc nerozcvičil," pousmál se. "Většinou řeším jen sám sebe, ale tohle mi udělalo radost," komentoval českou medailovou smršť během necelé půlhodiny.

V Bělehradu ho ještě čeká v neděli štafeta. "Musím uznat, že mi síly ubývají. Dneska už mě docela slušně bolely stehna, snad zregeneruji. Určitě to může i při štafetě cinknout, tam je to docela otevřené. Může se stát cokoli," věřil Maslák v obhajobu bronzu z Prahy.

Hodnotu všech svých halových medailí nechtěl porovnávat, nejraději ale vzpomíná na tu z Prahy před dvěma lety. "Hodně náročná byla obhajoba halového titulu mistra světa, ale určitě je asi výš páté místo z mistrovství světa v Moskvě," připomněl asi svůj největší úspěch kariéry. "Venku, to jsou úplně jiné sporty, i když já mám halu rád," přiznal.

Příští rok bude v Birminghamu útočit na třetí halový titul mistra světa za sebou, ale s takovými předpověďmi je Maslák hodně opatrný. "Přeci jen to je mistrovství světa a já jsem čím dál tím starší a kluci mladší," uvedl.

Přesto si myslí, že by mohl ještě v 26 letech zrychlit. Bude ale muset trochu jinak přistoupit k tréninku a víc regenerovat. "Já bych trénoval radši míň, protože jsem starší a je to stále těžší. Ale zatím to před létem vypadá dobře. Kdybych se dneska v průběhu závodu nešťouchal, běžel bych za 45,30, což by byl slušný výkon," podotkl.

Před letní sezonou s vrcholem na mistrovství světa v Londýně ale bude muset vyřešit jedno velké dilema. Česká čtvrtkařská štafeta může totiž startovat na Bahamách při World Relays, odkud vede jediná cesta na MS. A Maslák by se kvůli tomu musel vrátit z tradičního soustředění v Africe o dva týdny dřív.

"Musím se o tom pobavit. Trenér do mě hučí, že jsem v nejlepším věku a že bych měl být víc sobec a spíš se připravit na léto," uvedl svěřenec Dalibora Kupky. "Kdybych odjel dřív, neudělal bych tolik práce, kolik by si představoval. Musíme si nad tím sednout a pobavit se i s ostatními. Já jsem takový hodný, že bych radši jel, ale je to individuální sport, je to těžké rozhodování," dodal.

