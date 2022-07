Šokující zpověď šampiona: Do Británie ho zavlekli, jako dítě musel sloužit v rodině

Čtyřnásobný britský olympijský vítěz Mo Farah v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici BBC řekl, že byl jako dítě do Británie zavlečen a musel pracovat jako sluha v domácnosti.

Devětatřicetiletý vytrvalostní běžec uvedl, že jeho pravé jméno je Husajn Abdi Káhin a že jako Mohameda Faraha ho pojmenovali lidé, kteří s ním odletěli z Džibutska.

Bylo mu devět let, když ho z této východoafrické země odvezla žena, kterou do té doby nikdy neviděl a která tvrdila, že ho bere do Evropy za jeho příbuznými.

V Británii pak musel hlídat děti v jiné rodině a starat se o domácnost, aby dostal najíst.

Mo Farah o sobě dříve říkal, že se do Británie dostal jako uprchlík ze Somálska se svými rodiči.

V dokumentu, který ve středu odvysílá BBC a společnost Red Bull Studios, uvádí, že jeho rodiče nikdy v Británii nebyli a že jeho matka a dva bratři žijí na rodinné farmě v neuznávaném státu Somaliland.

O otce přišel ještě jako malý chlapec, zemřel při přestřelce. Když bylo Farahovi osm nebo devět let, odvedli ho z domova, aby žil s jinou rodinou v Džibutsku.

V prvních letech po příjezdu do Británie mu rodina, které sloužil, nepovolovala chodit do školy. Dostal se do ní, když mu bylo 12 let a vystupoval v ní jako uprchlík ze Somálska.

Uniknout z rodiny, která ho využívala jako sluhu, mu pomohl učitel tělocviku, jenž o jeho případu informoval sociální úřady, a ty ho umístily k somálským pěstounům. V roce 2000 nadějný sportovec, který se později stal šestkrát mistrem světa, získal britské občanství pod jménem Mohamed Farah.

Farah řekl, že chtěl svůj příběh zveřejnit, aby změnil to, jak veřejnost vnímá pašování lidí a otroctví. "Netušil jsem, že je tolik lidí, kteří prožívají to samé, co mám za sebou já. Jen to dokládá, jaké jsem měl štěstí," uvedl.

"Opravdu mě zachránilo to, v čem jsem byl jiný. A to bylo v tom, že umím běhat," dodal atlet, jenž získal zlaté olympijské medaile v bězích na 5 i 10 kilometrů na hrách v Londýně 2012 i o čtyři roky později v Riu de Janeiro.