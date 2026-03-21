Šokovaný výraz a slzy štěstí české superstar. Tak Lurdes uchvátila atletický svět

Podívejte se na fotografie ze zlatého závodu české čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel na halovém mistrovství světa v Toruni.
Atletická senzace! Úchvatná Manuel získala pro Česko zlatou medaili na halovém MS
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel je halovou mistryní světa. Na šampionátu v Toruni si zlepšila osobní rekord o další dvě desetiny na 50,76 sekundy a po osmi letech ukončila české čekání na medaili z halových světových šampionátů.
Ve věku 81 let zemřel bývalý ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robert Mueller. Informovaly o tom dnes s odvoláním na Muellerovu rodinu agentury AP a Reuters.
Její krize se povážlivě prohlubuje. Polská tenisová superstar Iga Šwiateková zatím prožívá sezonu plnou zklamání. Po „historickém“ nezdaru v Miami, kde nezvládla hned svůj úvodní duel s krajankou Magdou Linetteovou, se šestinásobná grandslamová vítězka otevřeně rozpovídala o svém tristním psychickém stavu. Zejména polská média přitom stále hlasitěji zpochybňují přínos její osobní psycholožky.
Paráda. Nádhera. Jsme moc spokojení. Je vidět, že má smysl se takto scházet. Takové názory slyšel reportér Aktuálně.cz po skončení sobotní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Přestože se protáhla na více než dvě hodiny a mnohé účastníky čekala dlouhá cesta domů, nikdo nelitoval. Ani cesty, ani peněz, protože vše si platili z vlastní kapsy.
Na pražské Letné v sobotu v podvečer po dvou a půl hodinách skončila akce nazvaná Nenecháme si ukrást budoucnost, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo minimálně 250 000 lidí. Demonstrace měla podle předsedy spolku Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují.