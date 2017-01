Smazat všechny rekordy kvůli dopingu? Jsem proti, říká Špotáková

před 1 hodinou

Oštěpařka Barbora Špotáková po zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Riu prozradila, že si chce svoji kariéru prodloužit až do další olympiády v roce 2020, která se uskuteční v Tokiu. Proto samozřejmě v plánu na letošní sezonu má nejprve náročnou přípravu a od května několik závodů s vrcholem na srpnovém mistrovství světa v Londýně. "Myslím na stupeň nejvyšší a věřím, že by to mohlo vyjít," usmívala se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak trávíte současné mrazivé a zasněžené dny?

Jsem z Jablonce, kde jsme někdy měli i přes dva metry sněhu, takže letošní nadílka pro mě není něco nečekaného. Věnuji se hlavně malému Janečkovi, doma si hodně kreslíme a venku dost sáňkujeme. Jsou to příjemné radovánky. Ty však skončí hned po neděli, kdy se v rámci přípravy vydám do Jizerských hor na běžky. Moc se mi do té dřiny nechce, ale snad mě posílí a třeba i potěší.

Dnes jste pokřtila knihu 120 let české atletiky. Myslíte si, že aspoň některé pasáže budou pro vás zajímavé a třeba i užitečné?

Určitě, vždy právě oštěp má nádhernou českou stopu. Hodně poznatků jsem už získala od největších osobností – Dany Zátopkové a Jana Železného. Teď se moje znalosti z oštěpařského světa ještě rozšíří. Je to knížka, která bude poučná pro dlouhou řadu atletů, kteří toho o historii tohoto sportu moc nevědí.

Zmiňujete historii. Jaký je váš názor na úvahu zrušit kvůli pravděpodobnému dopingu všechny dosavadní rekordy?

S tím nesouhlasím a moc by mě to, hlavně kvůli držitelům rekordů, mrzelo. Vždyť špičkových výkonů dosáhli výjimeční atleti. V každém nádherném výkonu vždy převažuje lidská stránka než nějaký povzbuzující prostředek. Dovedete si představit, že by třeba někdo vymazal rekordy Honzy Železného? Navíc jsou sporty, které doping moc neovlivní. Mrzelo by mě to, že by to postihlo borce, kteří byli před námi. I v dnešní době se najde atlet, který dopuje, takže smysl to nedává.

Začínáte přípravu na novou sezonu, v níž máte vysoké cíle. Zajímáte se také o své soupeřky?

Ze zkušeností mohu prozradit, že jsou atleti, kteří toho o svých soupeřích ví skoro všechno, což je však spíš svazuje, než aby jim to pomohlo. Většinou jsem o svých největších soupeřkách nevěděla skoro nic a jen jsem věřila, že je můžu porazit. Je tedy lepší se o ostatní moc nezajímat, ale starat se hlavně o sebe a věřit si.

Máte už stanovený pevný program na nejbližší měsíce?

Je hodně podobný loňskému. Po už zmíněných Jizerských horách mě čeká soustředění v Nymburku, znovu běžky v Harrachově a v březnu soustředění na Kanárských ostrovech. V dubnu se opět vydám do maďarského Debrecínu a v květnu už jsou na programu první závody.

Co všechno chcete zvládnout?

Několik závodů v Diamantové lize a potom úspěšné vystoupení na mistrovství světa v Londýně. Chci se na vrchol sezony co nejlépe připravit, abych na šampionát odjela s reálnými šancemi na zlatou medaili.

autor: Jaroslav Pešta | před 1 hodinou

Související články