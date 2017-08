Skvělá Špotáková bere z mistrovství světa zlato, světový šampionát vyhrála podruhé v kariéře

před 8 hodinami

Ve finále oštěpařek zazářila Barbora Špotáková, která zvítězila před dvojicí Číňanek hodem dlouhým 66,76 metru.

Londýn - Barbora Špotáková vyhrála v Londýně soutěž oštěpařek výkonem 66,76 m a ke dvěma zlatým medailím z olympijských her přidala po deseti letech druhý titul mistryně světa. Na stupně vítězů ji překvapivě doprovodily dvě Číňanky Li Ling-wej a Lu Chuej-chuej, olympijská vítězka a letošní světová jednička Chorvatka Sara Kolaková skončila až čtvrtá.

V první chvíli Špotáková svému triumfu nemohla uvěřit. "Myslela jsem si, že bude potřeba hodit daleko víc, než jsem hodila. Proto jsem se tomu tak divila. Pak prostě najednou mi to došlo a vyhrkly mi slzy. Tak silný pocit štěstí jsem dlouho nezažila," řekla novinářům.

Šestatřicetiletá Špotáková na stejném stadionu před pěti lety získala své druhé olympijské zlato a před měsícem tady v generálce vyhrála Diamantovou ligu. "Tenhle stadion je moje místo. Já sem vlezu a já jsem úplně klidná, protože vím, že to dobře dopadne," řekla dvojnásobná olympijská vítězka a nyní i dvojnásobná světová šampionka.

Po prvním nevydařeném pokusu se ve druhé sérii vyhoupla do čela výkonem 66,76 m a zůstala tam až do konce, přestože už se nezlepšila. Získala tak už celkově desátou medaili v součtu olympijských her, světových a evropských šampionátů. MS v Londýně pro ni bylo motivací, proč pokračovat po Riu. "A ukázat holkám, že ta loňská sezona, že to nebylo věkem, že bych patřila do starého harampádí, ale bylo to tou zlomeninou a stále se mnou musejí počítat. A to jsem dneska dokázala a je to prostě nádherné," doplnila Špotáková.

Kolaková se v Londýně trápila už v kvalifikaci a formu nenašla ani ve finále, kde se nedostala přes 65 metrů. Ještě hůře dopadla obhájkyně titulu z Pekingu Němka Katharina Molitorová, na niž zbylo jen sedmé místo.