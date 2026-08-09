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Sport

Senzační zlato. Čech je světovým šampionem, navíc vylepšil evropský rekord

Sport,ČTK

Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek.

Zlatá tretra 2026, atletika
Michal RadaFoto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia
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Devatenáctiletý talent vylepšil v americkém Eugene druhé místo z předloňského šampionátu v Limě.

Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.

Rada navázal na loňský juniorský evropský titul. Svěřenec Jiřího Coufa byl ve světovém finále nejrychlejší na všech mezičasech a zvítězil s náskokem 64 setin před největším papírovým favoritem Taidžuem Gotem z Japonska.

Nový šampion si vylepšil loňský osobní rekord o 19 setin. Z čela historických juniorských evropských tabulek odsunul Vladimira Budka z někdejšího Sovětského svazu. Jeho čas z roku 1984 pokořil o 15 setin.

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V Eugene se postaral o čtvrtou medaili pro českou výpravu. Zlato získala tyčkařka Nicole Krutilová, desetibojař Adam Juliš bronz.

Hned v prvním soutěžním dnu se o stříbro zasloužila smíšená štafeta na 4x400 metrů.

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