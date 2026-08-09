Senzační zlato. Čech je světovým šampionem, navíc vylepšil evropský rekord

Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek.
Devatenáctiletý talent vylepšil v americkém Eugene druhé místo z předloňského šampionátu v Limě.
Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42.
Rada navázal na loňský juniorský evropský titul. Svěřenec Jiřího Coufa byl ve světovém finále nejrychlejší na všech mezičasech a zvítězil s náskokem 64 setin před největším papírovým favoritem Taidžuem Gotem z Japonska.
Nový šampion si vylepšil loňský osobní rekord o 19 setin. Z čela historických juniorských evropských tabulek odsunul Vladimira Budka z někdejšího Sovětského svazu. Jeho čas z roku 1984 pokořil o 15 setin.
V Eugene se postaral o čtvrtou medaili pro českou výpravu. Zlato získala tyčkařka Nicole Krutilová, desetibojař Adam Juliš bronz.
Hned v prvním soutěžním dnu se o stříbro zasloužila smíšená štafeta na 4x400 metrů.
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