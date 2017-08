Sabotáž? Běžce z Botswany nepustili závodit, prý byl nemocný. Jen jsem zvracel, nechápe atlet

před 4 hodinami

Londýn - Běžec Isaac Makwala nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodní atletické federace IAAF, která mu ze zdravotních důvodů zakázala startovat v úterním finále mistrovství světa na 400 metrů. Třicetiletý reprezentant Botswany tvrdí, že je zdravý, a když přišel na stadion v Londýně, zabránila mu ochranka ve vstupu.

Makwala byl jedním z třiceti atletů bydlících na jednom z oficiálních hotelů šampionátu, které postihly žaludeční potíže. Lídr letošních světových tabulek na 200 metrů proto nenastoupil do pondělních rozběhů a z rozhodnutí IAAF poté nemohl startovat ani ve finále na 400 m, kde měl být hlavním vyzyvatelem jihoafrické hvězdy a pozdějšího vítěze Waydea van Niekerka.

Makwala se však podle vlastních slov cítil dobře, proto nerozumí, proč nemohl startovat. "Když jsem přišel na stadion a byl jsem připravený závodit, nachystali na mě past a nepustili mě dovnitř," napsal na sociální síti Facebook. "Celý den jsme bojovali, aby pravda vyšla najevo. Stojím si za tím, že nejsem nemocný a že mě neprohlédl žádný doktor," dodal.

"Jenom jsem zvracel, ale zase tak hrozné to nebylo," prohlásil. "Při rozcvičce jsem byl v pohodě a byl jsem připravený závodit. Tvrdě jsem se na to připravoval a teď mám pocit, jako by to někdo celé sabotoval… Nevím, co říct, protože k celé věci ani nemám všechny informace," prohlásil.

IAAF se k případu vyjádřila jen krátce. Nejprve informovala o tom, že Makwalu stáhla ze závodu ze zdravotních důvodů na základě doporučení lékařského delegáta. Poté přidala, že důvodem bylo infekční onemocnění, které u něj objevila lékařská prohlídka.

"Vedoucí výpravy, týmový lékař i fyzioterapeut byli po prohlídce informováni, že atlet by měl být 48 hodin v karanténě a přijde tak o finále běhu na 400 metrů," uvedla IAAF v prohlášení.

Předseda botswanské atletické federace Falcon Sedimo však v rozhovoru pro BBC uvedl, že Makwalu nikdo nekontroloval a že se navíc o celé záležitosti dozvěděl z médií.

"Měl prostě jeden z příznaků nemoci, tak to vzali z jedné vody na čisto," prohlásil. "Navíc nás nikdo o ničem oficiálně neinformoval. O tom, že nemůže startovat, jsme se dozvěděli z médií," dodal.