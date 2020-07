Ruská atletika na pokraji zničení. Hvězdná Maria a tyčkařský talent hrozí odchodem

Vedení ruské atletiky nezaplatilo pokutu za systematický doping a závodníkům z Ruska hrozí, že nedostanou ani možnost startu pod neutrální vlajkou. K dlouhodobé hlasité kritičce domácího svazu, výškařské jedničce Marii Lasickeneové, se přidaly další velké osobnosti. A nevylučují změnu občanství.

Výškařka Maria Lasickeneová by podle fanoušků mohla nově reprezentovat zemi svého muže Litvu. | Foto: Reuters

Od listopadu 2015 je ruský sport v hluboké krizi a neustále se nemůže vymanit z opakujících se trestů za systematický doping. Ani v průběhu pěti let nebyli Rusové schopní dát věci do pořádku a spolupracovat se Světovou antidopingovou agenturou WADA a dalšími orgány.

Výsledkem je celoplošná klatba Rusů pro olympijské hry i mistrovství světa, v loňském prosinci prodloužená na další čtyři roky. Sportovci, kteří prokázali svou čistotu, mohli startovat alespoň pod neutrální vlajkou. Nicméně ruští atleti patrně brzy přijdou i o tuto možnost.

Jejich svaz odmítl zaplatit první polovinu pokuty v celkové výši deseti milionů dolarů, kterou v březnu dostal kvůli opakovanému porušování pravidel. Pět milionů měl uhradit k prvnímu červenci, ale nestalo se.

Předseda svazu Jevgenij Jurčenko řekl, že ruská atletika peníze zkrátka nemá, načež proti němu ostře vystoupila výškařka Maria Lasickeneová. "V březnu se radoval, jak pokračuje návrat k neutrálnímu statusu, a teď tohle? Pro čisté sportovce je to zrada," zlobila se.

Jednání Rusů zkritizoval také prezident Světové atletiky Sebastian Coe. "Rusové v březnu s termínem pro zaplacení souhlasili, ale teď nechávají své sportovce hrozně ve štychu," prohlásil první muž atletiky. Proces schvalování neutrálního statutu je momentálně zastavený a Světová atletika by měla o dalším postupu rozhodnout na konci července.

Předním ruským atletům pochopitelně dochází trpělivost. Neví, na čem jsou, a rozčiluje je nekonečná apatie svazu. Když zjistili, že svaz nechce k začátku července zaplatit pětimilionovou pokutu, požádali v dopise o pomoc prezidenta Vladimira Putina.

"Rádi bychom vás upozornili na katastrofickou situaci v našem sportu. Jsme na pokraji chaosu a zničení atletiky," psali hlavní iniciátoři této akce výškařka Lasickeneová, tyčkařka Anželika Sidorovová a překážkář Sergej Šubenkov. Jenže po pár týdnech se zdá, že nebyli vyslyšeni.

"Záležitost se nijak nepohnula, dopis vyšuměl. Pokud by Rusku šlo o zachování atletiky, peníze by se našly během jediného dne. Na základě toho, co se stalo, lze učinit jasný závěr: Rusko už atletiku nepotřebuje. Tohle je její oficiální pohřeb," konstatoval novinář Vladimir Ivanov z ruského webu Sport Express.

Ivanov se v článku vedle kritiky ruského svazu nevyhnul ani obvyklé připomínce, že by Světová atletika ani další sportovní asociace neměly trestat kvůli dopingu ruské sportovce celoplošně, včetně těch čistých, ovšem zloba atletů jako by se naplno obrátila vůči ruským poměrům.

"Ruská atletika naprosto selhala. Místo aby se spojila s Lasickeneovou, Sidorovovou a Šubenkovem, věnuje svou pozornost loajálním lidem, kteří dělají, že žádné problémy nejsou. Vždyť je to tak jednoduché, nemluvme o nich, a pak se bude zdát, že vůbec neexistují," ironizoval Ivanov.

Podle ruského novináře jindy zdrženlivá tyčkařka Sidorovová pověsila na instagramový účet dlouhé zamyšlení nad složitou situací, z něhož se dá usuzovat, že úřadující světová šampionka přemýšlí o konci kariéry.

Sidorovová se na Instagramu zamýšlí nad sportovní budoucností:

"To, co se děje, je za**aná ostuda. Po pěti letech stojíme pořád na tom samém místě. Někdy uvažuju o tom, že se té špíny konečně zbavím a s atletikou nebudu mít dále nic společného. Ale pak vyvstává otázka, kdo vlastně jsem bez činnosti, které jsem obětovala tolik času?" přemítala.

V 28 letech je Sidorovová zřejmě na kariérním vrcholu, ale místo aby se chystala na útok vstříc olympijskému zlatu, zahání černé myšlenky. Pro ruskou atletiku, tradiční chloubu sportu v Rusku, obrovská škoda.

Lasickeneová zase zvažuje změnu občanství. Rusko by s odchodem její osoby přišlo o úřadující trojnásobnou mistryni světa a ženu, která od MS 2015 neprohrála na žádné vrcholné atletické akci. Jen zlato z olympiády fenomenální výškařce schází, do Ria nemohla kvůli ruskému trestu.

"Už jsem z toho bezpráví unavená. Z nečinnosti našeho vedení, které vůbec nehájí zájmy sportovců. Co budu dělat dál? Nevylučuju žádnou možnost, včetně odchodu od ruské reprezentace," uvedla atletka, jež před svatbou závodila pod příjmením Kučinová.

Fanoušci na sociálních sítích už začali spekulovat, koho by mohla 27letá výškařka nově reprezentovat. Jako pravděpodobná by se v tom případě zřejmě nabízela Litva, vlast jejího manžela Vladase Lasickase.

Rusové mají zakázanou reprezentaci své země na olympiádě v Tokiu i na zimních hrách v Pekingu. Sami příliš nevěří tomu, že se situace změní do čtyř let a olympiády v Paříži. Proto nenechává současný stav klidným ani šestnáctiletého tyčkaře Matveje Volkova.

Ten v únoru překonal skokem přes 550 centimetrů rekord své věkové kategorie, který držel současný absolutní světový rekordman Armando Duplantis, a řadí se mezi největší atletické talenty budoucnosti. Zároveň už registruje zájem od nejmenovaného zahraničního atletického svazu.

"Nechci, aby byl Matvej kvůli hloupému jednání funkcionářů v pozici diskriminovaného sportovce," řekl atletův otec Konstantin Volkov, sám bývalý tyčkař a někdejší stříbrný medailista z olympiády i MS. Význačné osobnosti se odvracejí a nad ruskou atletikou se stahují tmavá mračna.

Lasickeneová zveřejnila znění dopisu atletů směřovanému Putinovi: