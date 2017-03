Medaili z olympiády? Proč ne, v Helceletovi to určitě je, říká Šebrle

před 11 minutami

Vizitka bývalého vicebojaře Romana Šebrle doslova září zlatem. Stal se mistrem Evropy v hale i pod otevřeným nebem, před deseti lety triumfoval na mistrovství světa a v roce 2004 dosáhl na prvenství i na olympijských hrách. Proto jeho názor na výkony současné české vicebojařské jedničky Adama Sebastiána Helceleta má určitě nemalou váhu. "Pětadvacetiletý Adam byl už jako mladíček perspektivním atletem," zdůraznil v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nečekal jste, že se Adam Helcelet, bronzový z posledního halového ME, na mezinárodní scéně prosadí už dřív?

V jeho rozletu ho dost přibrzdily přetržené vazy v kotníku, které si vyžádaly delší zdravotní přestávku. Loni si však z evropského šampionátu přivezl stříbrnou medaili z desetiboje a letos na sebe upozornil bronzovým kovem v hale. To jsou velice pěkné úspěchy, které jen potvrzují stále se zvyšující výkonnost. Určitě mu pomohla pohoda v tréninkové skupině Josefa Karase, což nese své ovoce.

V kterých disciplinách vidíte jeho největší rezervy?

Především s uspokojením kvituji jeho zlepšení na překážkách, v dálce i v kouli. Kvalitní má i tyčku, zatímco zlepšit se potřebuje hlavně v disku. Tím už jsme se dostali do desetiboje, v němž oštěp má dobrý a závěrečných 1500 metrů je schopen zvládnout velkou vůlí.

Sedmiboj v hale a desetiboj venku je jistě velký rozdíl. Může tedy více prozradit jeho jarní vystoupení v tradičním Götzisu?

Určitě, ale už i hala něco napověděla. Do Götzisu však asi zase přijede řada současných špičkových desetibojařů a bude zajímavé, jak si Adam v této společnosti povede. Podle mého názoru má v sobě potenciál na 8500 bodů, Chce to teď posunout některé disciplíny na trochu vyšší úroveň, což je v jeho silách.

Takže třeba na srpnovém mistrovství světa v Londýně by mohl bojovat o přední umístění?

Věřím, že skončí do šestého místa, medaile by byla samozřejmě super. Musí však pokračovat v současné náročné přípravě a nemít zdravotní problémy. Pokud se vydá touto cestou, tak může najít cestu na stupně vítězů i na olympijských hrách. Vždyť je mu teprve 25 let.

autor: Jaroslav Pešta | před 11 minutami

Související články