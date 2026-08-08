Japonka pobláznila Slováky kouzelným rozhovorem v jejich řeči. Nevěděli, kde se vzala

Slovensko žije novou sportovní hvězdou. Je jí sedmnáct let, narodila se v Japonsku a do srdcí atletických fanoušků zpod Tater se teď zapsala i kouzelným rozhovorem v mateřštině svého otce.
„Jsem moc ráda, že můžu reprezentovat Slovensko. Slyšela jsem i hodně slovenštiny i jak křičí ,Ani, davaj‘,“ popisovala Anna Švrček nadšeně a roztomilou slovenštinou v půvabném rozhovoru po závodě na 3000 metrů překážek na mistrovství světa do 20 let v americkém Eugene.
Pro Švrček to bylo první vystoupení za Slovensko na velké akci a hned nadmíru úspěšné. Na šampionátu se dostala do finále a v něm finišovala na deváté pozici.
Přitom když se loni začalo ve výsledcích objevovat její jméno a u něj vlajka s dvojitým křížem, zaskočilo to i atletické funkcionáře u východních českých sousedů.
Nikdo na Slovensku nechápal, kdo to je a proč reprezentuje jejich zemi. Nikoho takového zaregistrovaného neměli.
Talentovaná atletka se totiž narodila a vyrůstala v Japonsku. Její maminka je původem z Bulharska a otec Slovák.
„Táta pracuje v Národním institutu pokročilých průmyslových věd a technologií v Cukubě. Zkoumá technologie, jako jsou solární panely,“ vysvětlovala Švrček v rozhovoru pro japonský web Gecuriku.
Právě tatínek ji k atletice přivedl. „Říkal jsem jí, že chodím běhat ráno, v pět hodin, a nevím, jestli se jí bude chtít. Ale vždycky byla ráno připravená, už čekala u dveří a nikdy jsem ji nemusel budit,“ vzpomínal Vladimír Švrček ve videu pro Slovenský atletický svaz.
Na základní škole se přihlásila do atletického klubu. Věnovala se skoku do dálky, překážkám i víceboji. Nakonec však skončila u dlouhých tratí.
A díky otci se rozhodla, že bude reprezentovat Slovensko. Letos v únoru ohromila, když půlmaraton zaběhla za 1:13:24 hodiny, což znamenalo druhý nejrychlejší čas v historii země.
A teď na šampionátu do 20 let skončila ve steeplu v top ten, i když jí je pořád jen sedmnáct.
„Chci získat medaile z olympiád, mistrovství světa a vytvářet rekordy,“ prozradila vysoké ambice.
Cíle má však i mimo stadion. Třeba zlepšit se ve slovenštině a naučit se zpaměti slova hymny.
Doma se mluvilo japonsky a anglicky, jen o víkendu přicházela na řadu slovenština, když se s tatínkem dívali na slovenské filmy a pokoušeli se číst slovenské knihy.
Její rozhovor z MS do 20 let se stal na Slovensku hitem. To, že se stane pod Tatrami takhle populární, vůbec nečekala.
„Já jsem si to vůbec nedovedla představit. Jsem strašně překvapená, v Japonsku jsem tak slavná nebyla a děkuju,“ vzkazovala fanouškům.
„Snažím se, učím se slovensky každý den a snažím se mluvit lépe,“ říkala v Eugene.
Na Slovensku má Švrček babičku Zuzku, žije v Podbranči na úpatí Bílých Karpat, kousek od hranic s Českem. „Mluvíme spolu, ale neviděli jsme se sedm let,“ litovala nadějná atletka.
Na pobyt v tatínkově rodné zemi má však krásné vzpomínky z dětství. „Je tam nádherná příroda. Vzpomínám si, že jsme tam sáňkovali a pozorovali srnky,“ vybavovala si Švrček.
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