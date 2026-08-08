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Sport

Japonka pobláznila Slováky kouzelným rozhovorem v jejich řeči. Nevěděli, kde se vzala

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Slovensko žije novou sportovní hvězdou. Je jí sedmnáct let, narodila se v Japonsku a do srdcí atletických fanoušků zpod Tater se teď zapsala i kouzelným rozhovorem v mateřštině svého otce.

Závod žen na 3000 metrů překážek, ilustrační foto
Závod žen na 3000 metrů překážek, ilustrační fotoFoto: Profimedia – Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
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„Jsem moc ráda, že můžu reprezentovat Slovensko. Slyšela jsem i hodně slovenštiny i jak křičí ,Ani, davaj‘,“ popisovala Anna Švrček nadšeně a roztomilou slovenštinou v půvabném rozhovoru po závodě na 3000 metrů překážek na mistrovství světa do 20 let v americkém Eugene.

Pro Švrček to bylo první vystoupení za Slovensko na velké akci a hned nadmíru úspěšné. Na šampionátu se dostala do finále a v něm finišovala na deváté pozici.

Přitom když se loni začalo ve výsledcích objevovat její jméno a u něj vlajka s dvojitým křížem, zaskočilo to i atletické funkcionáře u východních českých sousedů.

Nikdo na Slovensku nechápal, kdo to je a proč reprezentuje jejich zemi. Nikoho takového zaregistrovaného neměli.

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Talentovaná atletka se totiž narodila a vyrůstala v Japonsku. Její maminka je původem z Bulharska a otec Slovák.

„Táta pracuje v Národním institutu pokročilých průmyslových věd a technologií v Cukubě. Zkoumá technologie, jako jsou solární panely,“ vysvětlovala Švrček v rozhovoru pro japonský web Gecuriku.

Právě tatínek ji k atletice přivedl. „Říkal jsem jí, že chodím běhat ráno, v pět hodin, a nevím, jestli se jí bude chtít. Ale vždycky byla ráno připravená, už čekala u dveří a nikdy jsem ji nemusel budit,“ vzpomínal Vladimír Švrček ve videu pro Slovenský atletický svaz.

Na základní škole se přihlásila do atletického klubu. Věnovala se skoku do dálky, překážkám i víceboji. Nakonec však skončila u dlouhých tratí.

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A díky otci se rozhodla, že bude reprezentovat Slovensko. Letos v únoru ohromila, když půlmaraton zaběhla za 1:13:24 hodiny, což znamenalo druhý nejrychlejší čas v historii země.

A teď na šampionátu do 20 let skončila ve steeplu v top ten, i když jí je pořád jen sedmnáct.

„Chci získat medaile z olympiád, mistrovství světa a vytvářet rekordy,“ prozradila vysoké ambice.

Cíle má však i mimo stadion. Třeba zlepšit se ve slovenštině a naučit se zpaměti slova hymny.

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Doma se mluvilo japonsky a anglicky, jen o víkendu přicházela na řadu slovenština, když se s tatínkem dívali na slovenské filmy a pokoušeli se číst slovenské knihy.

Její rozhovor z MS do 20 let se stal na Slovensku hitem. To, že se stane pod Tatrami takhle populární, vůbec nečekala.

„Já jsem si to vůbec nedovedla představit. Jsem strašně překvapená, v Japonsku jsem tak slavná nebyla a děkuju,“ vzkazovala fanouškům.

„Snažím se, učím se slovensky každý den a snažím se mluvit lépe,“ říkala v Eugene.

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Na Slovensku má Švrček babičku Zuzku, žije v Podbranči na úpatí Bílých Karpat, kousek od hranic s Českem. „Mluvíme spolu, ale neviděli jsme se sedm let,“ litovala nadějná atletka.

Na pobyt v tatínkově rodné zemi má však krásné vzpomínky z dětství. „Je tam nádherná příroda. Vzpomínám si, že jsme tam sáňkovali a pozorovali srnky,“ vybavovala si Švrček.

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