Těhotná rekordmanka Švábíková má důstojnou nástupkyni. Krutilová vyhrála juniorské MS

Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa, v Eugene vyhrála výkonem 445 centimetrů. Navázala tak na osm let staré zlato současné české rekordmanky Amálie Švábíkové z MSJ v Tampere.
Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, jenž si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord.
Česká výprava v USA tak má kompletní sbírku medailí. Už ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Lukáš Mareš, Sophie Pischnothová, Jakub Marek a Linda Botková.
Devatenáctiletá Krutilová byla velkou favoritkou soutěže. V kvalifikaci jí stačilo k postupu absolvovat jediný pokus. Finále sice zahájila „křížkem“ na své základní výšce 410 cm, ale na dalších čtyřech už nezaváhala.
Po úspěšném zdolání 435 cm se dostala do vedení a uhájila ho. Poslední soupeřkou jí byla Ukrajinka Olha Belčenková, která ale 450 cm nepřekonala.
"Jsem strašně šťastná a furt nemůžu uvěřit, co se stalo. Jsem ráda, že po té dřině se to konečně vyplatilo," řekla Krutilová pro atletický svaz. Před šampionátem přitom řešila několik zdravotních komplikací. Nakonec jí ale karty přály, jak emotivně dodala.
„Ale karty mně přály,“ dodala emotivně.
"Tahle sezona pro mě byla hodně trnitá, i když to možná navenek tak úplně nevypadá. Trápila jsem se s tříslem, pak s propíchnutou nohou, na závěr tady jsem onemocněla a přemýšlela, zda nastoupím... Že jsem vyhrála, je neuvěřitelné," dodala.
Rekordmanka ve skoku o tyči Švábíková nedávno oznámila, že je těhotná.
Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa tak přijde o evropský šampionát, který začíná v pondělí v Birminghamu.
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