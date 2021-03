Putovní zlato. Vyhrál Nor, pak ho diskvalifikovali, aby nakonec skutečně slavil

Norský favorit Jakob Ingebrigtsen se stal po úspěšném protestu přece jen halovým mistrem Evropy v běhu na 1500 metrů.

Dvacetiletý evropský rekordman byl po pátečním závodu v polské Toruni diskvalifikován za vyšlápnutí z dráhy a ze zlata se mohl pár hodin radovat domácí Marcin Lewandowski. Po odvolání norské výpravy však jury kolem půlnoci vrátila Ingebrigtsena na první místo.

"Vyšlápl z dráhy, protože do něj strčil jiný běžec. Nezískal tím žádnou výhodu a závod tím nebyl nijak ovlivněn," odůvodnila jury své rozhodnutí.

Bronzový medailista z roku 2017 Filip Sasínek tak skončil devátý a další český mílař Jan Friš obsadil jedenácté místo.

Ve finále běželo nezvykle 13 atletů poté, co právě Friš vinou kolize v rozběhu přišel o postup a byl do závodu zařazen až dodatečně po úspěšném protestu. Ingebrigtsen vyšlápl mimo dráhu po kontaktu s Polákem Michalem Rozmysem, ale navzdory diskvalifikaci věřil, že se prvního halového titulu na patnáctistovce dočká.

"Pravidla jsou na mé straně. Jeden z paragrafů říká, že když vás někdo postrčí a vyšlápnete, není to vaše chyba. Neudělal jsem nic špatně, bylo nás tam jenom příliš mnoho," uvedl Ingebrigtsen, který by měl v Toruni ještě obhajovat titul na 3000 metrů.

Lewandowskému oplatil v čase 3:37,56 minuty dva roky starou porážku z Glasgow. Třiatřicetiletý Polák, který usiloval o zlatý hattrick, uznal Ingebrigtsenovu sílu.

"V závodě byl jednoznačně lepší. Ví, že mně vyhovuje spíš pomalejší tempo, tak za to vzal. Snažil jsem se ho dohnat a nebojovat jen o stříbro. Už jsem byl docela blízko, ale měl neskutečný finiš. Není ostuda prohrát s chlápkem, který málem překonal světový rekord," zmínil Norův evropský rekord z únorového mítinku v Liévin 3:31,80.

Chvíli se radoval z titulu, i když tušil, že ještě může přijít další zvrat. "Je to sport a může se to stát každému. Já to zažil na mistrovství světa, takže vím, jak mu je," komentoval Lewandowski soupeřovu diskvalifikaci.