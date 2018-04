Vrabcová překonala na Pražském půlmaratonu český rekord, vyhrál Keňan Kimeli

AKTUALIZOVÁNO před 16 minutami

Vrabcová-Nývltová překonala český rekord, který Alena Peterková držela 24 let.

Praha - Eva Vrabcová Nývltová překonala na pražském půlmaratonu 24 let starý český rekord Aleny Peterkové. Časem 1:11:01 ho vylepšila o jednu sekundu. Nejrychlejší ženou byla Keňanka Joan Mellyová, která se časem 1:05:04 zařadila na páté místo historických tabulek. Závod vyhrál Keňan Benard Kimeli, vítěz podzimní desítky v Praze se při druhém půlmaratonu v životě dostal pod 60 minut. Díky zrychlení na posledním kilometru proběhl cílem v čase 59:47.

Vrabcová Nývltová si chtěla spravit chuť po nevydařeném mistrovství světa ve Valencii. V Praze s podporou vodiče Emmanuela Kipkoeche Biwotta od začátku útočila na český rekord. Osobní maximum z roku 2016 si vylepšila o pět sekund a výkon Peterkové z roku 1994 tentokrát těsně překonala, i když jí hranice 71 minut odolala.

"Je to úplně fantastický. Já jsem tomu před startem nevěřila, i když mi to (manžel a trenér) Martin říkal," řekla nejlepší česká vytrvalkyně České televizi.

Pochvalovala si, že ji vodič krotil, aby na začátku nepřepálila tempo. "Od 15. do 20. kilometru to bolelo, nejhorší byla protilehlá rovinka na 15. kilometru," popisovala novopečená česká rekordmanka. "Moc jsem tomu nevěřila, když jsem nabíhala do cílové rovinky. Ale ti diváci byli fantastický, takže moc díky patří i jim," řekla.

Po protrápené Valencii, kde běžela bezmála o dvě minuty pomaleji, dostala potřebnou vzpruhu. Ujistila se, že změny v tréninku fungují. "Tohle je obrovská motivace dál, protože vidím, že jsem na tom líp, jak Martin tvrdil a já tomu nevěřila," dodala.

V čele většinu závodu běžela poměrně početná skupina elitních mužů, ještě na patnáctém kilometru jich bylo osm. Na mezičasech ale zaostávali za plánovaným časem 59 minut. Po stoupání za Těšnovským tunelem zůstala v čele trojice, ze které se kilometr před cílem odpoutal Kimeli.

Po náhodné únorové půlmaratonské premiéře, do které vstupoval jako vodič, běžel tento Keňan první ostrý půlmaraton v životě. Osobní rekord si vylepšil bezmála o půl minuty. "Jsem velmi rád. V Praze se mi velmi dobře závodí. Trať je dobře postavená, panovaly dobré podmínky. V závěru jsem využil rychlost z desítky," řekl člen RunCzech Racing týmu.

Velmi rychle závod rozběhly nejlepší ženy. Hlavně Mellyová, která už před desátým kilometrem utekla spolufavoritce Caroline Chepkoech Kipkiruiové. Útočila dokonce na světový rekord loňské vítězky z Prahy Joyciline Jepkosgeiové, ale nakonec za ním o 13 sekund zaostala. Osobní rekord z únorového půlmaratonu ve Spojených arabských emirátech si ale vylepšila o 33 sekund. "V závěru mi trošičku docházely síly, ale mám velkou radost z toho, co se mi povedlo," řekla.

Nejrychlejším Čechem v mužském závodě byl podle očekávání Jiří Homoláč, kterému ale útok na osobní rekord a čas pod 63 minut nevyšel. Běžel nad 1:04 a byl o poznání pomalejší než před dvěma týdny ve Valencii. "Ještě jsem cítil nachlazení z minulého týdne. Ztratil jsem to ve druhé polovině. Kolem jedenáctého kilometru jsem ztratil skupinu a přestalo mi to jít," komentoval svůj výkon.