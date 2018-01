Dva závody za dvě hodiny. Nakonec jsem to zvládl, snad udržím tempo pro čtvrtku, věří Maslák

před 8 hodinami

Pavel Maslák absolvoval na ostravském mítinku Czech Indoor Gala dva závody v běhu na 300 metrů, pokaždé s jinými soupeři. A dvakrát vyhrál. Po páté hodině odpolední prolétl trať v čase 32,83 sekund, o necelé dvě hodiny později byl ještě o 29 setin rychlejší. Obhájce titulu ze dvou posledních halových MS věří, že mu dobrý čas ze třístovky pomůže v hlavní disciplíně na čtvrtce.

Zvládl jste dva závody za dvě hodiny. Jaké bylo čekání?

Nakonec jsem to zvládl. Čekání bylo dlouhé, ta pauza byla zbytečně dlouhá. Musel jsem se dvakrát rozcvičovat, což není dvakrát příjemné. Ale třeba mi to pomohlo. Kdo ví, jaké by to bylo s pauzou na hodinu.

Který závod byl lepší?

Druhý závod byl určitě lepší, protože jsem ho šel opravdu naplno. Když jdete první ze dvou, máte to v hlavě a podvědomě se ještě šetříte.

Co říkáte na to, že vás ve druhém závodě hodně proháněl Polák Zalewski místo Dominikánce Santose, což bylo asi v plánu?

Tušil jsem, že bude rychlý, i když dlouho nic neběžel. Ale běžel se mnou v Gentu před třemi lety, odkud mám halový rekord 32,15, a byl tam kousek za mnou. Hlavně je to skvělý dvoustovkař, je to v něm. Zkoušel přejít na čtvrtku, ale teď se znovu našel. Zaběhl si osobák a potrápil mě.

Co vám napoví časy 32,83 a 32,52 na začátku sezony?

Trenér mi říkal, že to, co zaběhnu tady, budu na čtvrtce ve formě schopen probíhat taky. Když budeme počítat poslední stovku za třináct, což bývá, mohlo by to na čtvrtce dát 45,5. Snad se mi to povede.

Musel jste se v cílové rovince úplně vymáčknout?

Tam už jde člověk do plných, vymáčkl jsem se a vymáčkl bych se, i kdyby mě Polák nedotahoval. Sil jsem měl na konci ještě dost, ale když tuhnete, tak už to jen tak samo nejede.

Jak se zrodil nápad běžet v Ostravě dva závody? Soupeři se vám změnili, jen vy jste absolvoval oba běhy.

Na začátku sezony vždycky chodíme test 500 a 300 metrů, což by tady úplně nešlo. Proto jsme se rozhodli pro dvakrát 300.

Neměl jste strach ze zranění nebo velkého vysílení?

Jsme zvyklí trénovat na více úseků, zranění jsem se nebál.

Před rokem jste si pochvaloval zdejší atmosféru. Udržel se mítink Czech Indoor Gala svou úroveň i pro letošní rok?

Já myslím, že jo. Diváci jsou super, důležité je, že tady jsou. To je hlavní, lidi v Ostravě na atletiku chodí. Dráha je tady fajn, i když nepatří mezi ty nejlepší v Evropě, ale těch je jen pár. Tady je dobrá.

Denisa Rosolová říkala, že přišla hlavně kvůli třístovce, ta ji zajímala nejvíce. Jste rád, že jste bývalou kolegyni potěšil?

Doufám v to, že jsem ji potěšil. Trmácela se sem z Prahy a věřím, že si celý mítink užila. Padaly tady pěkné výkony, nejenom na třístovce.