Pár lidí jsem asi zaskočila, říká Mäki. Daří se jí skloubit atletiku a mateřství

Čtyřnásobná česká mílařská šampionka Kristina Mäki patří momentálně svým časem do kvóty 45 závodnic pro účast na olympijských hrách, ale situace se pořád mění a stoprocentní jistotu ještě nemá. Ráda by ji získala na víkendovém mistrovství republiky ve Zlíně, kde s ní o letenku do Tokia budou bojovat také Diana Mezuliániková a Simona Vrzalová.

"Půjde nám v běhu na 1500 metrů hlavně o dobrý čas a tedy i potřebné body do rankingu," přiznala v rozhovoru pro Aktuálně cz. atletka, která se 2. ledna stala maminkou. Věřila jste ještě před pěti měsíci, že budete schopna bojovat o účast na olympijských hrách? Věřila, ale zároveň musím přiznat, že byly i chvíle, kdy jsem začínala pochybovat, zda se mi to podaří. Hlavně po prvních náročnějších trénincích jsem měla obavy, jestli budu schopna přípravu i stanovené podmínky zvládnout. Štěstí však stálo na mé straně. Kdy jste s atletikou kvůli těhotenství skončila a kdy jste se k ní po porodu zase vrátila? Do pátého měsíce těhotenství jsem trénovala dvoufázově a další tři měsíce jednou denně aspoň klusala. Měsíc po porodu jsem se k tréninku postupně vracela a běžecky stále zlepšovala. Avšak v optimální formě ještě nejsem. Neslyšela jste i názory, že po porodu pro vás bude atletika na vedlejší koleji? Nechyběly dokonce ani hlasy, že se s atletikou budu muset rozloučit. Že budu mít úplně jiné zájmy, denní program se výrazně změní a hlavně nebudu mít na sportování čas. A mně se podařilo i s péčí o malého drobečka velice brzy se vrátit a dokonce myslet na olympijské hry. Pár lidí jsem asi zaskočila. Jsem samozřejmě ráda, že se mi daří plnit rodičovské i atletické povinnosti, a zároveň tím chci motivovat i další sportovkyně, které mají z tohoto kroku obavy. Váš životní partner Filip Sasínek je také špičkový atlet s nadějí na olympiádu. Jak jste absolvovali tréninky a zároveň pečovali o potomka? První týdny jsem mu říkala, že tatínek s maminkou jdou trénovat, tak aby spal - a on mě poslechl. (smích) Výjimkou nebyly ani mé běhy s kočárkem po atletické dráze. Nebo jsme se s Filipem během dne v péči střídali. Jak to řešíte při cestách do zahraničí? Například na mistrovství Finska, kam stále jezdím, jsem bez něj byla deset dní a chyběl mi. Odloučení má pro mě vždy příchuť smutku. Příští týden máme jet s Filipem na soustředění do Itálie, ale ve všech takových situacích, i v případě cesty na olympiádu, je malý Kaapo (finské křestní jméno - pozn. aut.) na střídačku u babiček a dědečků. Ještě k olympiádě. Co by pro vás účast na ní znamenala? Vrchol mé sportovní činnosti, a pokud letenku získám, tak to bude i splnění mého životního přání.