Povzbuzení pro olympijský rok. Skvělá Špotáková hodila i v Kladně za 64 metrů

Oštěpařka Barbora Špotáková zakončila sezonu vítězstvím na mítinku Kladno hází. Světová rekordmanka podobně jako na Zlaté tretře rozhodla prvním pokusem, kterým hodila 64,34 metru. Druhá skončila úřadující vicemistryně Evropy Nikola Ogrodníková, která výkonem 62,22 nechala o centimetr za sebou Řekyni Elinu Tzengovou.

Dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková po protrápeném mistrovství republiky prožila vydařený závěr sezony. "Hrozně mě to nakoplo na další sezonu," pochvalovala si devětatřicetiletá oštěpařka, která by ráda zakončila kariéru za rok na olympijských hrách v Tokiu. Vedle nejlepšího pokusu z úvodní série by dnes zvítězila i závěrečným hodem 62,52.

Stovku vyhrál Jan Veleba, jenž časem 10,21 překonal rekord mítinku. Vyrovnal tím svůj nejlepší letošní výkon. "Jsem strašně spokojený, je to 10,21 potřetí v této sezoně. Musím říct, že jsem tenhle výkon nečekal, modlil jsem se za 10,30," pochvaloval si. Porazil i Francouze Amauryho Golitina a Poláka Przemka Slowikowského, kteří měli zaběhnuté lepší časy. "Musím říct, že jsem čekal, že budou spíš přede mnou. Celou dobu jsem si říkal, kde jsou," doplnil český spolurekordman na stovce.

V programu kladenského mítinku ještě bude mimo jiné mužský oštěp a soutěž koulařů, ve které se po zranění představí český rekordman Tomáš Staněk.