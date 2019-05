Už se cítím jako domorodec, říká o JAR oštěpař Vadlejch. Letos hodlá víc přemýšlet

před 1 hodinou

Úřadující vicemistr světa v hodu oštěpem Jakub Vadlejch se vrátil z desetitýdenního soustředění v Jihoafrické republice ve sportovní i zdravotní pohodě a s přáním dobře načasovat formu na šampionát v katarském Dauhá. "Miluju teplo, a snad právě proto se mi tam na dvou závodech velice dařilo. Snad to vyjde i do třetice," usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V jaké náladě jste tolik týdnů v cizím prostředí prožíval?

Na podzim jsem absolvoval vojenské cvičení, takže jsem s přípravou začal o něco později a už jsem se na ni opravdu těšil. Proto mi asi taky těch deset týdnů uběhlo rychleji než v minulých letech. Každý trénink jsem si užíval, což byl pro mě impulz pro další dny. Na stejné místo jsem se vydal podeváté, takže už se považuji za jihoafrického domorodce. (smích) Navíc skoro celou dobu tam se mnou byla manželka, takže o nějaké cizí prostředí v žádném případě nešlo.

Měl jste ve vaší přípravě nějakou novinku?

Soustředil jsem se na větší množství technických hodů, abych dosáhl lepšího citu. Nebylo to tedy jako dřív, kdy jsem se snažil své nářadí posílat co nejdál. Oštěp je o maličkostech, které však délku hodu ovlivní třeba až o několik metrů. Když se pak ke kvalitní technice přidá skvělá forma ve správný den, tak to může být medailový pokus.

Loni na podzim vás trápily bolesti zad. Jak zatím reagovala na vaši náročnou přípravu?

Pociťuji asi deset procent loňské bolesti, která ze zad přecházela do ramen a řady různých kloubů. Před odletem do Afriky jsem navštívil fyzioterapeuta Koláře a dohodli jsme se na každodenním cvičení. A opravdu cítím velké zlepšení. Přitom různé cviky mě nezatěžují, naopak mě baví. I cvičení má však svoje limity, které nesmím překročit.

Jakou závodní cestou se letos chcete vydat?

Dlouho jsem neuměl poslouchat své tělo, v hlavě jsem měl jen enormní snahu o co nejlepší formu. To se změnilo, začal jsem víc přemýšlet. Nebudu už potvrzovat účast na čtyřech závodech během deseti dnů, ale zvolím si jen několik výjimečných. Už i s ohledem na vrcholnou událost letošního roku, kterou je mistrovství světa až na přelomu září a října v Dauhá. Bude potřeba v dlouhé sezoně dobře načasovat formu. Když se mi bude dařit třeba v červnu v Ostravě, tak to vůbec neznamená, že do Kataru si automaticky pojedu pro medaili. Letos to bude tak trochu šachová partie.

Která klání máte v nejbližší době v programu?

Prvním závodem bude 18. května Diamantová liga v Šanghaji a o tři dny později opět na čínské půdě ještě jeden mítink. Dále jsem potvrdil účast 20. června na Zlaté tretře v Ostravě a zatím ještě uvažuju o startu na Odložilově memoriálu.

A s jakým letošním účtem byste byl spokojen?

S pozicí mezi nejlepšími oštěpaři na mistrovství světa a potom jako každý rok - poslat oštěp za bájnou hranici 90 metrů.