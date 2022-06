Vadlejch hodil ve Stockholmu za 88 metrů a byl čtvrtý. Sasínek vyhrál doplňkový závod

České fotbalové reprezentantky do 19 let prohrály na domácím mistrovství Evropy i druhý zápas. Svěřenkyně trenéra Jana Navrátila utrpěly v Opavě debakl 0:5 se Španělskem a před závěrečným duelem ve čtyřčlenné skupině A ztratily naději na postup do semifinále.

V úvodním utkáním na turnaji mladé reprezentanty v pondělí podlehly obhájkyním titulu Francouzkám 0:3. S premiérovým účinkováním na šampionátu devatenáctek se Češky rozloučí v neděli proti Itálii, která dnes překvapivě remizovala s Francií 2:2.

Zatímco v prvním zápase si Navrátilův výběr dokázal vytvořit několik šancí, proti Španělkám byl v ofenzivě prakticky neškodný a po dvou duelech na šampionátu stále čeká na vstřelený gól. Jihoevropanky od úvodu naprosto dominovaly a soupeře přestřílely drtivým poměrem 36:1.

Dvě branky dal vysoký favorit v úvodním dějství, další tři přidal po změně stran. Dvakrát se trefila střídající Moralová. Češky za celý zápas ani jednou nezamířily mezi tyče a nenavázaly na říjnový vzájemný souboj z kvalifikace, v němž se Španělskem po solidním výkonu prohrály 1:3.

"Strašně těžký zápas. Největší problém je, že během čtyř dnů nedokážeme hrát na takové úrovni, na jaké potřebujeme. Hrajeme, na co máme. Španělky hrají excelentně, jsou jinde než my. Obrovská pochvala divákům, kteří tleskali v 90. minutě, když prohráváme 0:5," řekl novinářům Navrátil. "Do zápasu s Itálií dáme úplně všechno, posbíráme poslední síly. Kdybychom dali gól, tak zaplaťpánbůh," dodal.

Šampionát devatenáctek hostí Moravskoslezský kraj. Druhou skupinu tvoří Anglie, Německo, Norsko a Švédsko. Do semifinále postoupí vždy první dva celky ze skupiny, finále se odehraje 9. července.

Česko před pěti lety hostilo mistrovství Evropy hráček do 17 let. Mladé reprezentantky tehdy ve třech zápasech nebodovaly a skončily ve skupině poslední. Turnaj hostily Plzeň, Příbram, Domažlice a Přeštice.

Mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let v Česku:

Skupina A:

Česko - Španělsko 0:5 (0:2)

Branky: 69. a 76. Moralová, 23. Elexpuruová, 37. Fiammaová, 47. Pinedová.

Sestava Česka: Fuchsová - Pražienková, Ohlídalová, Jelínková, Huvarová (54. Pavlíčková) - Pouvová (54. Bendová), Jonášová - Ducháčková, Tenkrátová (46. Černá), Střížová (46. Thanhová) - Švíbková (81. Hlouchová). Trenér: Navrátil.

Itálie - Francie 2:2 (1:0).

Tabulka:

1. Španělsko 2 2 0 0 8:1 6 2. Francie 2 1 1 0 5:2 4 3. Itálie 2 0 1 1 3:5 1 4. ČR 2 0 0 2 0:8 0

Skupina B:

Švédsko - Anglie 1:0 (1:0), Norsko - Německo 2:1 (0:1).

Tabulka: