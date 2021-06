Olympijská šampionka Rollinsová-McNealová dostala pětiletý trest za doping

Olympijská vítězka v běhu na 100 metrů překážek Brianna Rollinsová-McNealová z USA byla potrestána pětiletým zákazem startu za porušení dopingových pravidel. Oznámila to dnes Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU), jejíž trest je až do rozhodnutí Sportovní arbitráže CAS dočasně pozastaven.

Devětadvacetiletá atletka, která triumfovala na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro a má i titul mistryně světa z roku 2013, byla obviněna z neoprávněného zasahování do procesu získávání výsledků. Podle dopingového kodexu se může závodník takového prohřešku dopustit například manipulací s identifikačními čísly na formuláři o dopingové kontrole během testování.

Rollinsová-McNealová, která má závodní činnost zpětně pozastavenou od loňského srpna, se proti tomu odvolala k CAS. Ta musí o jejím odvolání rozhodnout do začátku olympijských her v Tokiu, do té doby může Rollinsová-McNealová startovat v americké kvalifikaci.

Rollinsová-McNealová už měla v minulosti problémy kvůli porušení pravidel o hlášení pobytu. Během roku 2016 po zisku olympijského zlata nebyla třikrát za sebou zastižena k testování a dostala roční zákaz startů.