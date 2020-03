Olympiáda bude, říká Železný. Oštěpaře na ni chystá v JAR, kde je zatím klid

Oštěpařský trenér Jan Železný věří, že se letní olympijské hry v Tokiu navzdory aktuální pandemii koronaviru uskuteční.

Vychází ze své zkušenosti někdejšího člena Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Směrem k olympijským hrám připravuje i své svěřence, s nimiž je aktuálně na soustředění v Jihoafrické republice.

Tento region je zatím z pohledu koronavirové infekce poměrně klidný, JAR hlásí šestnáct případů. Železný na dálku sleduje situaci v Česku i ve světě, kde se ruší jeden sportovní podnik za druhým.

"Je to velká panika. Svým způsobem je oprávněné, že se nesportuje a že nejsou akce. Chápu to. Zdraví je přednější," řekl v nahrávce pro média.

Myslí si ale, že letní olympijské hry v Tokiu začnou podle plánu 24. července, jak na tom stále trvají pořadatelé i MOV. "Jsem přesvědčený, že ta olympiáda asi bude. Jak jsem byl v Mezinárodním olympijském výboru, tak se dokážu do toho vžít. Zrušit akci, jako jsou olympijské hry, není tak jednoduché jako zrušit mistrovství světa v určitých sportech," řekl.

Odpovědní lidé by podle něj měli udělat maximum pro snížení rizika. "Myslím, že by se měli všichni sportovci otestovat těsně před výjezdem a po příjezdu a olympijská vesnice by měla být svým způsobem uzavřená. Ale to nechávám na ty lidi, kteří k tomu mají co říct," přemítal.

Své svěřence připravuje s vidinou olympiády. Nejblíže k ní z jeho skupiny mají Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková, kteří už loni přehodili olympijský limit mezinárodní federace, ale musejí ho ještě letos potvrdit splněním mírnějšího svazového požadavku.

"Sportovci, se kterými tady jsem, trénují na tu olympiádu. Trénují na to celý život. Nechci nic zakřiknout, ale forma vypadá dobře. Snad to všechno dobře dopadne. I s virusem, i s olympiádou, se vším," dodal Železný.