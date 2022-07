Obě české mílařky postoupily na MS do semifinále, Švábíková a Juška vypadli

Obě české reprezentantky postoupily na atletickém mistrovství světa do semifinále závodu na 1500 metrů. Kristiina Mäki se z rozběhu kvalifikovala přímo, Diana Mezuliáníková díky času.

V kvalifikaci na šampionátu v Eugene naopak neuspěli dálkař Radek Juška, finalista MS 2015 a 2017, a tyčkařka Amálie Švábíková.

Na ženské patnáctistovce bude mít Česko stejně jako na loňských olympijských hrách dvojnásobné zastoupení v semifinále. Mäki, která to v Tokiu díky českému rekordu dotáhla až do finále, se v rozběhu silným finišem protlačila na poslední postupovou šestou příčku.

"Bylo to hrozně těžké na nějakou taktiku, furt se zpomalovalo, zrychlovalo, kopaly jsme se tam. To je rozběh," popisovala České televizi vývoj závodu.

Chtěla se dopředu posouvat dříve. "Zrychlovala jsem už někde na třístovce, ale měla jsem tam různé kolize. Pak to zbylo na poslední stovku, což není úplně dobré, ale naštěstí to vyšlo," dodala česká běžkyně s finskými kořeny.

Mezuliáníková finišovala v závěrečném rozběhu na osmé příčce, ale tento běh byl nejrychlejší, takže se sezonním maximem 4:06,55 zařadila na páté místo ze šesti postupových časů. Stejně jako Mäki ji v noci ze soboty na neděli českého času čeká semifinále. "Myslela jsem si, že to stačit nebude. Tohle je samozřejmě super," radovala se.

Juška při návratu na vrcholnou akci nepřidal třetí finálovou účast na mistrovství světa. V kvalifikaci se po dvou přešlapech dostal do složité situace. Ve třetím pokusu měl naopak velký nedošlap a 787 centimetrů stačilo jen na čtrnácté místo. Od finále ho dělila dvě místa a šest centimetrů. "Nemám k tomu co říct. Neprodal jsem to, na co jsem měl," litoval.

V úvodních pokusech se nedokázal vyrovnat s rychlým sektorem na stadionu Hayward Field. "Asi jsem to podcenil. Začátečnická chyba pro starého mazáka," dodal devětadvacetiletý dálkař. V kvalifikaci po třech přešlapech vypadl i obhájce titulu

Švábíková na rozdíl od MS 2017 překonala v kvalifikaci svou základní výšku 420 centimetrů, ale na 435 centimetrech už neuspěla a rychle bylo rozhodnuto o jejím vyřazení. Zůstala daleko za svým osobním rekordem 460 centimetrů z letošní Zlaté tretry. Na postup nakonec stačilo zdolat 435 centimetrů s čistým zápisem, ve finále bude patnáct tyčkařek. Švábíková skončila šestadvacátá.

Roli favorita stovky v úvodním kole této disciplíny potvrdil Fred Kerley, který v rozběhu prolétl rovinku za 9,79 sekundy. Jen o desetinu pomalejší byl ve svém běhu jiný Američan Trayvon Bromell. Pod deset sekund se v rozběhu dostalo celkem sedm sprinterů. Olympijský vítěz Marcell Jacobs si vyrovnal sezonní maximum 10,04 a postoupil přímo ze druhého místa ve svém běhu.

Suverénně absolvoval koulařskou kvalifikaci světový rekordman Ryan Crouser. Na domácím stadionu prvním pokusem zapsal 22,28 metru, čímž o více než metr překonal předepsaný limit 21,20 metru. Český rekordman Tomáš Staněk na světový šampionát neodcestoval, po zranění kotníku se koncentruje na ME.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Muži:

20 km chůze: 1. Jamaniši 1:19:07, 2. Ikeda (oba Jap.) 1:19:14, 3. Karlström (Švéd.) 1:19:18, 4. Gathimba (Keňa) 1:19:25, 5. Pintado (Ekv.) 1:19:34, 6. Bonfim (Braz.) 1:19:51, 7. Martín (Šp.) 1:20:19, 8. Jušo (Jap.) 1:20:39.

Mix:

4×400 m: 1. Dominikánská republika (Feliz, Paulinová, Ogando, Cofilová) 3:09,82, 2. Nizozemsko (Bonevacia, Klaverová, Van Diepen, Bolová) 3:09,90, 3. USA (Godwin, Felixová, Norwood, SImonová) 3:10,16, 4. Polsko 3:12,31, 5. Jamajka 3:12,71, 6. Nigérie 3:16,21, 7. Itálie 3:16,45, 8. Irsko 3:16,86.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m: 1. Kerley (USA) 9,79.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:16,65.

Dálka: 1. Hašioka (Jap.) 818, …14. Juška (ČR) 787 - nepostoupil do finále.

Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 19,51.

Ženy:

1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:02,68, …17. Mezuliáníková 4:06,55, 29. Mäki (obě ČR) 4:08,43 - postoupily do semifinále.

Tyč: 1. Nageotteová, Morrisová (obě USA), Sü Chuej-čchin (Čína), Murtová (Fin.), Chapelleová (Fr.), Otchereová (Něm.), Stefanídiová (Řec.) a Kennedyová (Austr.) všechny 450, …26. mj. Švábíková (ČR) 420 - nepostoupila do finále.

Koule: 1. Crouser (USA) 22,28.